Ένα Απόγευμα με τους MGMT

Το δίδυμο των MGMT από το Middletown του Κονέκτικατ υπήρξε άμεσα σχετιζόμενο με τις μεγάλες ημέρες της εναλλακτικής μουσικής κουλτούρας των '00s, χάρη στο ντεμπούτο του 2007 Oracular Spectacular το 2007 (Η.Π.Α. #38, Βρετανία #8, Αυστραλία #6, Γαλλία #22, Καναδάς #24, Γερμανία #65, Ιαπωνία #114).Η συνέχεια δεν υπήρξε ανάλογης εμβέλειας ή/και αποδοχής, ωστόσο οι Andrew VanWyngarden & Ben Goldwasser δεν έχουν πάψει να το παλεύουν. Το 2018, μάλιστα -για όσους τουλάχιστον πρόσεξαν- έκαναν μια καλή επιστροφή με το άλμπουμ Little Dark Age (Η.Π.Α. #35, Βρετανία #27, Αυστραλία #31, Καναδάς #29, Γερμανία #22, Ελλάδα #22), για το οποίο μπορείτε να δείτε τι έγραψε στις σελίδες μας ο Άγγελος Κλειτσίκας, πατώντας εδώ Τώρα, οι MGMT δίνουν στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο τραγούδι με τίτλο "In The Afternoon": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό το ίδιο το γκρουπ.Το "In The Afternoon", πάντως, δεν δείχνει να προλογίζει κάτι νέο εκ μέρους των MGMT. Μάλλον σκοπεύουν να το κρατήσουν ως non-album single, το οποίο διαθέτουν τώρα ψηφιακά (μέσω του δικού τους label MGMT Records), αλλά θα βγάλουν και σε φυσική μορφή, σε 12ιντσο maxi single βινυλίου, τον Μάρτιο του 2020.