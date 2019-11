Νέο βιντεοκλίπ για τον Leonard Cohen

Ο θάνατος του Leonard Cohen τον Νοέμβριο του 2016 καταχωρείται στα πλέον θλιβερά μουσικά νέα της τρέχουσας δεκαετίας. Όμως δεν σημαίνει ότι γράφτηκε «τέλος» και σε ό,τι είχαμε να ακούσουμε εκ μέρους του.Καθώς παρέμεινε ενεργός ως το φινάλε, διάφορα πράγματα έχουν μείνει πίσω σε έτοιμη ή λιγότερο έτοιμη κατάσταση. Και, στα πλαίσια μιας επικείμενης δημοσίευσης, δίδεται τώρα στη δημοσιότητα ένα νέο τραγούδι ονόματι "Happens To The Heart": μπορείτε να το ακούσετε πατώντας εδώ, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Daniel Askill.Το "Happens To The Heart" προλογίζει το νέο άλμπουμ Thanks For The Dance, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου από τη Sony -ερχόμενο και στα ελληνικά δισκοπωλεία, μέσω Feelgood. Στη δισκογραφία του Leonard Cohen θα διαδεχθεί το You Want It Darker του 2016 (Καναδάς #1, Η.Π.Α. #7, Βρετανία #4, Αυστραλία #2, Γαλλία #3, Γερμανία #2, Ιαπωνία #242, Ελλάδα #12).