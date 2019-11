Νέο βιντεοκλίπ από τον Tyler, The Creator

Παρότι στα μέρη μας δεν δείχνει να έχει πιάσει ιδιαίτερα, ο Tyler The Creator είναι ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα του 2019 στο ευρύτερο στερέωμα του σύγχρονου μαύρου ήχου, όπου πρωταγωνιστεί χάρη στο φετινό του άλμπουμ IGOR (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #4, Αυστραλία #3, Γαλλία #43, Καναδάς #2, Γερμανία #29): πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε στις δικές μας σελίδες γι' αυτό ο Μιχάλης Τσαντίλας.Τώρα το promo συνεχίζεται με τη δημοσίευση ενός ακόμα βιντεοκλίπ, αυτήν τη φορά για το τραγούδι "I Think": το σκηνοθέτησε ο Wolf Haley και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Ο Wolf Haley, βεβαίως, δεν υπάρχει -είναι ένα από τα alter egos με τα οποία δουλεύει ο ίδιος ο Tyler The Creator.