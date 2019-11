Οι Coldplay επιστρέφουν με φρέσκο υλικό

Έχουν περάσει από χίλια κύματα στην 23χρονη ιστορία τους οι Coldplay. Στις αρχές των '00s χαιρετίστηκαν ευρέως ως τα νέα «χρυσά» παιδιά της εναλλακτικής Βρετανίας -τίτλο που υπερασπίστηκαν με τα άλμπουμ Parachutes (2000) και A Rush Of Blood To The Head (2002)- μα στη συνέχεια έχασαν αυτήν την εμπιστοσύνη. Κέρδισαν εντούτοις τα μαζικά ακροατήρια, βρέθηκαν να συνεργάζονται με τον Brian Eno και πλέον φιγουράρουν ανάμεσα στις ελάχιστες μεγάλες δυνάμεις του pop/rock ήχου.Το γκρουπ του Chris Martin είχε φανεί τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2018, όταν κυκλοφόρησε το Global Citizen EP με το ψευδώνυμο Los Unidades. Τώρα, όμως, επιστρέφει θεαματικά με την παράλληλη δημοσίευση 2 φρέσκων τραγουδιών: τα λένε "Orphans" και "Arabesque" και μπορείτε να τα ακούσετε διαδοχικά, στους παρακάτω συνδέσμους.Τα 2 νέα τραγούδια προλογίζουν το άλμπουμ Everyday Life, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Parlophone στις 22 Νοεμβρίου.