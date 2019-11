O Trent Reznor και ο Atticus Ross δημοσιεύουν τμήμα της μουσικής τους για το Watchmen

O Trent Reznor και ο Atticus Ross έχουν εδώ και χρόνια συγκροτήσει ένα αχτύπητο δίδυμο, το οποίο δρα έξω από το πλαίσιο των Nine Inch Nails με επίκεντρο τη σύνθεση soundtracks για ταινίες -θυμίζουμε μάλιστα ότι το 2010 κέρδισαν και Όσκαρ για τη δουλειά τους στο φιλμ The Social Network του David Fincher.Φέτος καταπιάνονται λοιπόν με το Watchmen, την τηλεοπτική δηλαδή εκδοχή του γνωστού graphic novel της DC Comics -το πρώτο επεισόδιο έκανε ντεμπούτο στο HBO την Κυριακή που μας πέρασε. Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δίνουν στη δημοσιότητα τη σύνθεση που ντύνει τα end credits του σίριαλ και λέγεται απλά "Watchmen End Credits": μπορείτε να την ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Watchmen End Credits" προλογίζει το soundtrack του Watchmen, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου. Όπως ανακοίνωσαν οι Reznor & Ross, θα βγάλουν 3 διαφορετικές εκδοχές της μουσικής τους για το σίριαλ -με τα άλλα 2 volumes να ακολουθούν, το ένα στις 25 Νοεμβρίου και το άλλο στις 16 Δεκεμβρίου.