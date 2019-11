Θα λήξει, τελικά, το σίριαλ με τον νέο δίσκο του Kanye West;

φωτογραφία: KMazur

Έχει αποξενώσει πολλούς ο Kanye West με τη συμπεριφορά του αλλά και με τους δίσκους του τα τελευταία 3 χρόνια, όμως η ανανεωτική του ματιά στο χιπ χοπ καθ' όλη τη διάρκεια των '00s, καθώς και το ειδικό βάρος του My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) -που αναμένεται να ψηφιστεί μαζικά στις «λίστες της δεκαετίας»- τον κρατούν ακόμα στους μεγάλους του χώρου.Παρότι μόλις το 2018 έβγαλε την τελευταία του δουλειά Ye (δείτε τι έγραψε γι' αυτήν στις σελίδες μας ο Άρης Καζακόπουλος, εδώ ), o πολυγραφότατος West ανακοίνωσε ότι θα επέστρεφε με το 9ο του κατά σειρά (στούντιο) άλμπουμ Jesus Is King στις 27 Σεπτεμβρίου. Η μέρα εκείνη, όμως, κύλησε χωρίς να δημοσιευτεί τίποτα, με τη σύζυγό του Kim Kardashian να βγαίνει τελικά και να δηλώνει ότι θα χρειαστούν «2 ακόμα ημέρες». Εντούτοις κύλησαν κι αυτές χωρίς κάποια έκδοση, ακολουθούμενες από σιωπή.Αυτές ωστόσο τις μέρες, το θέμα ανακινήθηκε και μια νέα, επίσημη ανακοίνωση θέλει το άλμπουμ να βγαίνει οριστικά αύριο Παρασκευή 25 Οκτωβρίου. Οι πάντες, ωστόσο, παραμένουν επιφυλακτικοί, για το αν εδώ θα είναι το τέλος του σχετικού «σίριαλ».Σε κάθε περίπτωση, το Jesus Is King είναι το άλμπουμ για χάρη του οποίου ο Kanye West παραλίγο να εγκαταλείψει το χιπ χοπ -ωστόσο προτίμησε να παραμείνει σε αυτό, προσφέροντάς του το χριστιανικό περιεχόμενο που συνάδει με τις νέες του πνευματικές αναζητήσεις.Είναι μάλιστα απόρροια των κυριακάτικων εκδηλώσεων που ο West στήνει ήδη από τον Ιανουάριο (εκ περιτροπής) με το συγκρότημα Sunday Service, οι οποίες κατά το ήμισυ έχουν χαρακτήρα συναυλίας και κατά το ήμισυ λειτουργίας: είναι πολλά τα gospel τραγούδια που ακούγονται σε αυτές, δίνοντάς τους έτσι χαρακτήρα που μοιάζει πολύ με τις προτεσταντικές λειτουργίες στις μαύρες εκκλησίες του αμερικάνικου Νότου.Το νέο άλμπουμ συνοδεύεται μάλιστα και από το ντοκιμαντέρ Jesus Is King: A Kanye West Experience, το οποίο αρχίζει να έχει ευρύτερη κυκλοφορία στις Η.Π.Α. Το φιλμ ακολουθεί τον West και τους Sunday Service στο Roden Crater, μια καινούρια εγκατάσταση του εικαστικού James Turrell στην Painted Desert της Αριζόνα. Εκεί, τραγουδούν κομμάτια από το Jesus Is King στο στυλ των κυριακάτικων events που έχουν στήσει μέχρι στιγμής στο Σικάγο, στην Ατλάντα, στο Ντιτρόιτ και στο Coachella Festival 2019. Στον σύνδεσμο παρακάτω, μπορείτε να δείτε το επίσημο trailer.Όσο για το άλλο άλμπουμ που περιμέναμε από τον Kanye West, ονόματι Yandhi, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο.