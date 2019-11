"Freedom Rings" για τη Brandy του "The Boy Is Mine"

Μπορεί η Brandy Norwood να μνημονεύεται ακόμα για το "The Boy Is Mine" που τραγούδησε ντουέτο με τη Monica Arnold πίσω στο 1998 (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #2, Αυστραλία #3, Γαλλία #2, Καναδάς #1, Γερμανία #5), μπορεί να μετρά παγκόσμιες πωλήσεις της τάξης των 40.000.000 αντιτύπων -έχοντας υπάρξει «υπερδύναμη» για τον R'n'B ήχο- όμως τα τελευταία χρόνια έδειξε να ενδιαφέρεται περισσότερο για την τηλεόραση, παρά για τα μουσικά.Τελευταίο της μέχρι σήμερα άλμπουμ ήταν το Two Eleven του 2012 (Η.Π.Α. #3, Βρετανία #87, Αυστραλία #53, Γαλλία #173, Ιαπωνία #103), όμως αυτές τις μέρες ξαναγύρισε με καινούριο τραγούδι: το λένε "Freedom Rings" και μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Freedom Rings" προλογίζει ένα άλμπουμ επιστροφής, για το οποίο όμως δεν ξέρουμε ακόμα πολλά πράγματα. Κατά πάσα πιθανότητα, θα εμφανιστεί το 2020.