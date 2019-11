Οι Black Eyed Peas, η νέα ταινία του Will Smith, o J Balvin και οι ...Corona!

Ξεκινώντας από το alternative χιπ χοπ, οι Black Eyed Peas εκτοξεύτηκαν στο ποπ mainstream των '00s με μια σειρά εντυπωσιακών επιτυχιών. Στην τρέχουσα ωστόσο δεκαετία το αποτύπωμά τους υποχώρησε σημαντικά, κάτι που δεν είναι άσχετο με την κρίση στις σχέσεις τους με την τραγουδίστρια Fergie Duhamel, η οποία έγινε ορατή το 2009 και έληξε με την αποχώρησή της το 2016.Τελευταία τους παρουσία ήταν το 2018 με το άλμπουμ Masters Οf Τhe Sun Vol. 1, το οποίο πιστοποίησε όμως ότι το κοινό έχει πλέον χαθεί, όντας βαρύγδουπη εμπορική αποτυχία σε Η.Π.Α. και Βρετανία -απέσπασε μόνο ένα #112 στη Γαλλία.Τώρα, όμως, το γκρουπ προβαίνει σε αντεπίθεση, συνεργαζόμενο με τον Κολομβιανό σούπερ σταρ του reggaeton J Balvin, που φέτος σάρωσε με το άλμπουμ Oasis στην Αμερική, εισβάλλοντας στο top-10 (#9): τον είδαμε μάλιστα το καλοκαίρι στην Αθήνα, ως headliner του Primer Festival 2019 (δείτε τι έγραψε στις σελίδες μας ο Δημήτρης Λιλής, πατώντας εδώ ).Η συνεργασία βγάζει στο νέο τραγούδι "RITMO (Bad Boys For Life)", το οποίο μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Colin Tilley.«Είμαι fan των Black Eyed Peas από τότε που άρχισα ν' ακούω μουσική», δήλωσε ο ενθουσιασμένος J Balvin, ενώ ο will.i.am. αναφέρθηκε στο πώς ήθελε να επαναφέρει στο προσκήνιο το τεράστιο χιτ των Ιταλών Corona "The Rhythm Οf Τhe Night" από το μακρινό 1993 (Ιταλία #1, Η.Π.Α. #11, Βρετανία #2, Αυστραλία #8, Γαλλία #3, Γερμανία #8) «με έναν όμως φουτουριστικό ήχο, ο οποίος θα άγγιζε την εποχή του reggaeton».Το κομμάτι θα βρίσκεται στη νέα ταινία του Will Smith Bad Boys III: For Life, η οποία θα βγει στα σινεμά στις 10 Ιανουαρίου 2020. Την ίδια μέρα θα κυκλοφορήσει και το soundtrack από τη Sony Music, το οποίο θα φτάσει και στα ελληνικά δισκοπωλεία μέσω της Panic Records.