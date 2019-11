"Hey Rosey", από τους National

Απογοήτευσε λιγότερο ή περισσότερο ο φετινός δίσκος των National I Am Easy To Find (δείτε τι έγραψε στις δικές μας σελίδες ο Άγγελος Κλειτσίκας, εδώ ), αν και κράτησε ψηλά τις μετοχές του αμερικάνικου γκρουπ στα διεθνή charts (Η.Π.Α. #5, Βρετανία #2, Αυστραλία #6, Γαλλία #32, Καναδάς #4, Γερμανία #2).Το γκρουπ συνέχισε πάντως το σχετικό promo αυτές τις μέρες, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα νέο βιντεοκλίπ, για το τραγούδι "Hey Rosey": το σκηνοθέτησε ο Mike Mills και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Στα φωνητικά του τραγουδιού, ακούμε τη Gail Ann Dorsey να συνοδεύει τον Matt Berninger, η οποία υπήρξε επί σειρά ετών συνεργάτιδα του David Bowie. Στο κλιπ πρωταγωνιστεί η χορεύτρια Sharon Eyal, σε μια δική της χορογραφία.«Πάντα μου άρεσε η δουλειά της Eyal και ειδικά οι αυτοσχεδιασμοί της», σημειώνει ο Mills, «ευτυχώς αποδείχθηκε ότι είναι κι εκείνη fan των The National».