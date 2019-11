Οι R.E.M. προσφέρουν επίσημο remix στο τραγούδι που έγραψαν για τον Kurt Cobain

Έχουν περάσει πια 8 χρόνια από τη διάλυση των R.E.M., παραμένουν όμως στη συνείδηση του rock κοινού ως μπάντα-σταθμός για τον alternative ήχο.Τώρα, το ενδιαφέρον για το αμερικάνικο γκρουπ αναζωπυρώνεται χάρη σε ένα ολοκαίνουριο remix στο "Let Me In", σε επιμέλεια του Michael Stipe: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Το "Let Me In" περιλαμβανόταν στο άλμπουμ του 1994 Monster και, παρότι δεν κυκλοφόρησε ως single, ακούστηκε αρκετά, καθώς ήταν το τραγούδι που έγραψαν οι R.E.M. για τον Kurt Cobain, μαθαίνοντας τα νέα της αυτοκτονίας του λίγους μήνες πριν.Το νέο remix έρχεται να προλογίσει την επανέκδοση του Monster, το οποίο γιορτάζει φέτος 25 χρόνια.Αν και θα υπάρξουν διάφορες εκδόσεις σε βινύλιο και σε CD -και απλές και σύνθετες- η πλήρης deluxe εκδοχή θα είναι ένα ολόκληρο box set, όπου θα περιλαμβάνεται το ορίτζιναλ άλμπουμ με remastered ήχο δια χειρός Gre Calbi, το άλμπουμ σε remix 2019 επιμελημένο από τον Scott Litt (τον αρχικό του δηλαδή παραγωγό), ένα ολόκληρο CD γεμάτο ακυκλοφόρητα κομμάτια από τα sessions εκείνης της εποχής, αλλά και ολόκληρο το live που έδωσαν το 1995 στο Σικάγο, το οποίο δεν έχει ξαναδημοσιευτεί ως τώρα. Θα περιλαμβάνεται επίσης συνοδευτικό βιβλίο με νέα, εκτενή liner notes από τον Αμερικανό δημοσιογράφο Matthew Perpetua και με άγνωστες φωτογραφίες των R.E.M., παρμένες από το αρχείο τους.Η επανέκδοση θα γίνει διαθέσιμη στα δισκοπωλεία στις 1 Νοεμβρίου.