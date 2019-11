Οι IDLES ρεμιξάρουν το "Wedding Bells" των Metronomy

Τους IDLES τους έχουμε ταυτίσει με ένα συγκεκριμένο προφίλ, στον απόηχο των δίσκων που τους έκαναν όνομα αναφοράς τα τελευταία χρόνια. Και, η αλήθεια είναι, δεν θα σου έρθουν πρώτοι στο μυαλό αν ψάχνεις κάποιον να κάνει remix σε ένα τραγούδι.Ωστόσο οι Metronomy, ήθελαν IDLES. Και εκείνοι ανταποκρίθηκαν, λανσάροντας ένα επίσημο Til Dev Do Us Party remix στο τραγούδι τους "Wedding Bells": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Κινητήριος μοχλός του remix, όπως κατέστησαν γνωστό οι ίδιοι οι IDLES, ήταν ο κιθαρίστας τους Mark Bowen. «Οι Metronomy είναι μία από τις πρώτες μπάντες με τις οποίες συνδεθήκαμε», δήλωσε εκείνος, «μας έκαναν να σκεφτούμε πολύ για τις live εμφανίσεις μας, ενώ εκτιμούμε το πώς μπορούν και αξιοποιούν δημιουργικά διάφορες παράφωνες νότες. Με το remix αυτό, ήθελα προσωπικά να πάω πίσω στις δοξασμένες μέρες των indie ντισκοτέκ».Οι Metronomy, οι οποίοι γιορτάζουν 20 χρόνια από την ίδρυσή τους στο Totnes της Αγγλίας, κυκλοφόρησαν το "Wedding Bells" στο φετινό τους άλμπουμ Metronomy Forever (Βρετανία #15, Γαλλία #19, Γερμανία #68). Το remix των IDLES προορίζεται για τη συνοδευτική σειρά Metronomy Forever - The Remixes, που ήδη τρέχει στις ψηφιακές πλατφόρμες διάθεσης μουσικής.