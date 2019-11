Οι Pink Floyd δημοσιεύουν ανέκδοτη demo εκδοχή του "High Hopes"

Έρχεται το The Later Years box set, με ώρες αδημοσίευτου υλικού

φωτογραφία: Andy Earl



Πίσω στο 1994, το "High Hopes" πρόσφερε επικό φινάλε στο άλμπουμ The Division Bell -μα και στην καριέρα των Pink Floyd, για αρκετά χρόνια, αφού φάνηκε ότι δεν θα έβγαζαν άλλον δίσκο. Και έγινε ένα από τα πιο αγαπητά και συζητημένα τραγούδια τους, εκπροσωπώντας τον ύστερο δημιουργικό τους κύκλο.



Τώρα, το γκρουπ δίνει στη δημοσιότητα μια ανέκδοτη demo εκδοχή του "High Hopes" από τις ηχογραφήσεις του 1994, το οποίο τους βρίσκει να επεξεργάζονται μια πρώιμη εκδοχή του τραγουδιού: μπορείτε να την ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.



Το demo αυτό του "High Hopes" προλογίζει ένα νέο box set ονόματι The Later Years, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Νοεμβρίου.



To box set υπόσχεται πολλές ώρες αδημοσίευτου υλικού και θα εκτείνεται σε 5 CD, 5 DVD και 6 Blu-rays, καλύπτοντας την περίοδο δράσης που ξεκίνησε το 1987 με το A Momentary Lapse Of Reason, το πρώτο τους δηλαδή άλμπουμ χωρίς τον Roger Waters. To οποίο σχεδιάζεται μάλιστα να μας προσφερθεί ολόκληρο σε νέα μορφή, με τον Dave Gilmour και τον μηχανικό ήχου Andy Jackson να επιμελούνται του σχετικού remix.