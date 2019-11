Ο μεγάλος Ιάπωνας συνθέτης Ryuichi Sakamoto και ο Γερμανός δημιουργός Alva Noto έχουν συχνά συνεργαστεί σε κοινά εγχειρήματα. Τελευταίο ανάμεσά τους, μια συναυλία στην Όπερα του Σίδνεϋ, στην Αυστραλία, το 2018.Τώρα, λοιπόν, ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να εκδώσουν το υλικό από εκείνη τη βραδιά. Και, ως promo, δίνουν στη δημοσιότητα το "The Revenant Theme", το βασικό δηλαδή θέμα από την ταινία του Alejandro G. Iñárritu The Revenant (2015), η οποία προβλήθηκε και στη χώρα μας με τον τίτλο Η Επιστροφή: μπορείτε να το ακούσετε μέσω SoundCloud, πατώνταςH εκδοχή αυτή του "The Revenant Theme" προλογίζει το κοινό άλμπουμ TWO: Live At Sydney Opera House, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου