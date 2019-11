Νέο τραγούδι από τους Swans, λίγες μέρες πριν έρθουν ξανά στην Ελλάδα

Όνομα αναφοράς για την πιο πειραματική όψη των rock πραγμάτων ήδη από τη δεκαετία του 1980, οι Swans του Michael Gira μπόρεσαν και ανανέωσαν τη δεξαμενή του κοινού τους κατά την τρέχουσα δεκαετία, προσεταιριζόμενοι σημαντική μερίδα του εναλλακτικού κόσμου χάρη σε δίσκους σαν το My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky του 2010 και το The Seer του 2012 (Η.Π.Α. #114, Βρετανία #167).Τελευταία τους δισκογραφική εμφάνιση ήταν 3 περίπου χρόνια πριν με το The Glowing Man (2016 ), άλμπουμ που τους έστειλε στο #151 των Η.Π.Α., στο #61 της Βρετανίας και στο #29 της Γερμανίας, αλλά τους ξανάφερε και στην Ελλάδα, για ένα ασφυκτικό sold-out στο Gagarin, με support τον Ψαραντώνη. Με ένα κλικ εδώ , μπορείτε να θυμηθείτε τι έγραψε για τη βραδιά ο ανταποκριτής μας Βαγγέλης Πούλιος.Τώρα, το αμερικάνικο γκρουπ βρίσκεται στα πρόθυρα νέων ηχητικών περιπετειών και, στα πλαίσια αυτά, επιστρέφει στο προσκήνιο με το φρέσκο τραγούδι "The Hanging Man": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "The Hanging Man" προλογίζει το νέο άλμπουμ Leaving Meaning, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου από τη Young God και τη Mute.Το Leaving Meaning βγάζει ξανά τον Michael Gira σε μια σόλο περιοδεία, συνοδεία του κιθαρίστα των Swans, Norman Westberg. Εννοείται και θα ξανάρθουν και από Ελλάδα, τους περιμένουμε μάλιστα σε λίγες ημέρες τόσο στην Αθήνα (Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, Temple) και στη Θεσσαλονίκη (Σάββατο 19 Οκτωβρίου, Eightball), όσο και στα Ιωάννινα (Κυριακή 20 Οκτωβρίου, Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία). Η συναυλία στα Ιωάννινα γίνεται στα πλαίσια του Soundtrope Festival 2019, σε συνεργασία με την 3 Shades Black.