Ήταν 2014 όταν η FKA Twigs έκανε ιδιαίτερη αίσθηση με το άλμπουμ LP 1, κερδίζοντας όχι μόνο καλές κριτικές (δείτε τι έγραψε γι' αυτό στις σελίδες μας ο Χάρης Συμβουλίδης, εδώ ), αλλά και αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία (Βρετανία #16, Η.Π.Α. #30, Αυστραλία #30, Γαλλία #94, Γερμανία #50, Ιαπωνία #109). Έκτοτε, όμως, πέρασε λίγο-πολύ στο περιθώριο των πραγμάτων, επιστρέφοντας μόνο με ΕΡ, non-album singles και κάποιες συνεργασίες.Τώρα, όμως, έφτασε η στιγμή για το επόμενο βήμα της (κατά κόσμον) Tahliah D. Barnett από το Cheltenham της Αγγλίας. Και, στα πλαίσια του σχετικού promo, έχουμε ένα βιντεοκλίπ για το ολοκαίνουριο τραγούδι "Home With You": το σκηνοθέτησε η ίδια η FKA Twigs και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Το "Home With You" προλογίζει έναν νέο δίσκο ονόματι MAGDALENE, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου από τη Young Turks.