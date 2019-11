"White Noise White Heat" για τους Elbow

Αν και πρόκειται για μπάντα που μας συστήθηκε στα '00s, είναι κατά την τρέχουσα δεκαετία που οι Elbow γνώρισαν τη μεγαλύτερή τους επιτυχία, μετρώντας δύο σερί νούμερο 1 άλμπουμ στην πατρίδα Βρετανία, πρώτα με το The Take Off And Landing Of Everything του 2014, ύστερα με το Little Fictions του 2017 -για το οποίο μπορείτε να δείτε τι έγραψε στις σελίδες μας ο Ανδρέας Κύρκος, πατώντας εδώ Τώρα, η μπάντα του Guy Garvey βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιστροφή της. Και κορυφώνει έτσι το σχετικό promo, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα ακόμα καινούριο τραγούδι με τίτλο "White Noise White Heat": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.To κομμάτι φαίνεται να αντλεί έμπνευση από την αντίδραση του Garvey στην τραγική πυρκαγιά του 2017 στο Grenfell Tower του Λονδίνου, η οποία έκανε τον ειδησεογραφικό γύρο του κόσμου.Το "White Noise White Heat" προλογίζει το νέο άλμπουμ Giants Of All Sizes, το οποίο θα κυκλοφορήσει αύριο Παρασκευή 11 Οκτωβρίου από την Concord, σε διανομή Polydor.