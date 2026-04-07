Οι Sleaford Mods επιστρέφουν στην Αθήνα για μια εκρηκτική εμφάνιση στο Floyd

Οι Sleaford Mods επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, για μια εμφάνιση στο Floyd Live Music Venue που δεν θα μοιάζει με τίποτα που έχεις δει! Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την M. Παρασκευή 10 Απριλίου, στις 10:00, προς 32 € και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Μία μέρα νωρίτερα, την Μ.Πέμπτη 9 Απριλίου στις 12:00, θα ξεκινήσει ξεχωριστό artist presale, για το οποίο θα υπάρξει ενημέρωση από τα κανάλια του καλλιτέχνη (newsletter).

Το αυθάδικο και σαρωτικό ντουέτο των Andrew Fearn και Jason Williamson, που έβαλε το “Do” στο “DIY” εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, ξεκίνησε παίζοντας σε υπόγεια και έφτασε σε sold out περιοδείες, δίσκους στο Top 5 και headline θέσεις σε φεστιβάλ. Ιδιοσυγκρασιακοί και ακαταμάχητοι, έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα από τον minimal electronic ήχο και τη στιχουργική διορατικότητά τους.

Τους έχουν αποκαλέσει «electro-punk», «rap-punk», «electro-pop», «minimalist spoken word», αλλά και «μια ποιητική έκρηξη θυμού, μια ταξική αγανάκτηση που αναζητά τρόπο να ξεσπάσει».

Ο φετινός δίσκος τους, The Demise Of Planet X, είναι από τους καλύτερούς τους σε μια καριέρα με ήδη πολλά highlights. Περιλαμβάνει ποικίλες ηχητικές διαφοροποιήσεις, μαζί με την ωμή, κατάμαυρου χιούμορ κριτική των καιρών μας.

Μαζί με τη συνηθισμένη ασυμβίβαστη ενέργειά τους, επιστρατεύουν ξανά αναπάντεχους guests: τη Gwendoline Christie (Severance / Game of Thrones), τους ανερχόμενους Big Special, την Aldous Harding, καθώς και τη Sue Tompkins από τους Life Without Buildings. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος διαφωτιστικός και συγκινητικός, που αξίζει να ακούς μέχρι το τέλος του κόσμου - όποτε κι αν έρθει αυτό…

Ο θρυλικός Iggy Pop έχει δηλώσει, εδώ και καιρό, την προτίμησή του: «Τους αγαπώ. Είναι η πιο αξιόπιστη μπάντα του καιρού μας, η οποία δεν στηρίζεται σε παραδοσιακά κλισέ για να σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία».

Ο «πολεμικός ανταποκριτής της μεσαίας τάξης», Jason Williamson, και ο «μάγος» των ήχων, Andrew Fearn, βλέπουν το κοινό τους να μεγαλώνει διαρκώς και έρχονται στην Αθήνα ακριβώς τη στιγμή που τους χρειαζόμαστε!

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Floyd Live Music Venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706

