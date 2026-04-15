Οι Smag På Dig Selv φέρνουν το rave πίσω ως πράξη αντίστασης

Δεν το περίμενα ότι εν έτη 2026 θα μου δινόταν η ευκαιρία να ξανά αναφέρω τον όρο rave για κάποιο μουσικό project. Κι όμως, υπάρχει ένα συγκρότημα, οι Smag På Dig Selv, γεννημένοι στην αναρχική κοινότητα του Freetown Christiania της Κοπεγχάγης, που δεν διστάζει να ενσωματώσει πεποιθήσεις όπως ελευθερία, αντίδραση και κοινωνική δικαιοσύνη, κάπου ανάμεσα σε 90s rave, punk και hip-hop ήχους, με τη jazz να λειτουργεί ως εργαλείο αποδόμησης και επαναπροσδιορισμού. Δε θα συνεχίσω να τους περιγράφω με genre όρους καθώς μιλάμε για κάτι πιο πρωτογενές. Από το 2018 μέχρι σήμερα, το τρίο των Oliver Lauridsen, Thorbjørn Øllgaard και Albert Holberg έρχονται σε μια στιγμή που η σκηνή και το κοινό αναζητά κάτι πιο ουσιαστικό. Ένα τενόρο σαξόφωνο, ένα μπάσο σαξόφωνο, ένα βαρύτονο κόρνο, και ντραμς ενεργούν ως ένα DIY techno σύστημα, που επαναφέρει μαζί του, την φιλοσοφία των clubs ως κοινότητα και τη μουσική ως ενσώματη πράξη. Σε έναν κόσμο γεμάτο polished παραγωγές, εκείνοι ρισκάρουν και εμμένουν στην ατέλεια, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνουν δεν είναι απλώς fusion.

Έπειτα από μια πληθώρα singles και EP, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, το ομώνυμο SPDS , τον Απρίλιο του 2024, συμπεριλαμβανομένων κομματιών όπως τα "TOTAL FULL POWER EXTREME NUCLEAR CONFUSION 2000", "Fuck Der Kommer Kontrollører!" (μετάφραση Fuck Inspectors Are Coming!) και "Middelklassen Avler Kun Skelette" (μετάφραση The Middle Class Breeds Only Skeletons). Αυτή η τρελή δανέζικη μπάντα φαίνεται να ήρθε να δώσει φωνή σε όσους δεν έχουν ή καλύτερα σε όσους την χρειάζονται. Πολιτικά φορτισμένοι, με έναν ποιητικό αλλά ξεκάθαρα ακτιβιστικό χαρακτήρα, στις 6 Μαρτίου, πρόσθεσαν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ξέφρενα ανερχόμενης πορείας τους με την κυκλοφορία του This Is Why We Lost. Το δεύτερο άλμπουμ τους δεν είναι απλώς μια συνέχεια. Ξεπερνώντας τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής και ακροβατώντας ανάμεσα στην τζαζ και την EDM, εξερευνούν ακόμα πιο βαθιά τον εαυτό τους, δημιουργώντας υφές που θυμίζουν ηλεκτρονική παραγωγή, αλλά με το ανθρώπινο στοιχείο σε πρώτο πλάνο και την συνειδητή τους επιλογή να κινούνται αντίθετα στο ρεύμα να μοιάζει σχεδόν πολιτική.

Από το πρώτο κιόλας track, το άλμπουμ θέτει το λόγο ύπαρξης του. Θα ακούσετε κομμάτια όπως το μελαγχολικό "Like A Word I Never Knew" με απόηχους από το Phat Planet των Leftfield, το "Let’s Go!" με ένα εκρηκτικό groove που πιστοποιεί γιατί το σχήμα λειτουργεί ιδανικά σε live συνθήκες, το πειραματικό "Jeg Ved Ikke Hvad Jeg Siger" και το "Hits 4 Kids Vol. 300" να δίνει στον ορό αθωότητα μια διαφορετική έννοια. Κάπως έτσι καταλήγουν στο "Our Mothers Made a Punk Band", όπου δίνουν τον τελευταίο λόγο στις μητέρες τους. Μέσα σε όλη αυτή την μουσική και όχι μόνο επανάσταση, έρχονται και δύο εξαιρετικές συνεργασίες. Το "Vik’s Rawcore", με τη Viktoria Søndergaard, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στην μελωδικότητα και την αγριότητα και ένα παλαιστινιακό λαϊκό τραγούδι, το "Ya Tal3een", με τη Luna Ersahin, να αποκαλύπτει καθαρά την πολιτική τους ταυτότητα, η οποία δεν είναι άλλη από τη δήλωση τους ότι η μουσική είναι πράξη αλληλεγγύης, όχι ουδετερότητας.

Κι αυτό δεν είναι μικρό εγχείρημα. Γιατί οι Smag På Dig Selv δεν είναι απλώς ένα ακόμη ευρωπαϊκό σχήμα με «ιδιαιτερότητες». Είναι ένα σύγχρονο live φαινόμενο. Το 2024 μόνο, έδωσαν περίπου 60 συναυλίες στη Δανία, ενώ η σκηνική τους παρουσία τους χάρισε το βραβείο "New Live Act of the Year" στα Danish Music Awards. Εμφανίσεις σε χώρους όπως το Store Vega με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μήνες πριν και σε φεστιβάλ όπως το Roskilde Festival επιβεβαίωσαν ότι το hype τους είναι γεγονός. Το 2025, αυτή η δυναμική ξεπέρασε τα σύνορα της Σκανδιναβίας, από το NYC Winter Jazzfest μέχρι το Athens Jazz Festival, το Bearded Theory και το SESC São Paulo, το τρίο δημιούργησε έναν χώρο στη σκηνή, όπου η μουσική παραμένει απρόβλεπτη και ανεξάντλητη. Τον Μάιο του 2026, οι Smag På Dig Selv έρχονται στην Ελλάδα στις 6 Μαΐου στο Gazarte Ground Stage στην Αθήνα και στις 7 Μαΐου στο Soul στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το undefinable, απελευθερωτικό και χαοτικό project είναι κάτι που πρέπει να ζήσετε από κοντά.