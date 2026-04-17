Athens Jazz 2026: Το φεστιβάλ γιορτάζει 25 χρόνια με ελεύθερη είσοδο στην Τεχνόπολη

Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της πόλης κι έρχεται με μια μεγάλη γιορτή. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Για μία εβδομάδα, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη τζαζ, ενώ μια σειρά από παράλληλες δράσεις συμπληρώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία.

Για τα 25α γενέθλιά του, το Athens Jazz έχει ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη, αφιερώνοντας την ελληνική μέρα στην ίδια τη διαδρομή του φεστιβάλ. Σε αυτή την επετειακή διοργάνωση, το Athens Jazz επιστρέφει στις ρίζες του για να αναδείξει όσα το διαμόρφωσαν: τους ανθρώπους, τους συνεργάτες και τις στιγμές που το ανέδειξαν σε σημείο αναφοράς για την εγχώρια και διεθνή τζαζ σκηνή εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες. Έτσι, η ελληνική ημέρα φέτος επαναπροσδιορίζεται ως μια βραδιά-αφιέρωμα, μια συμπύκνωση μνήμης και δημιουργίας, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τα 25 χρόνια Athens Jazz.

Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος το φεστιβάλ επιλέγει να παρουσιάσει μια ανανεωμένη ελληνική ημέρα, η οποία τιμά την ιστορία του θεσμού και ταυτόχρονα στρέφεται δυναμικά προς το μέλλον, ενώ το καθιερωμένο open call για την επιλογή των τριών σχημάτων που άνοιγαν παραδοσιακά την πρώτη ημέρα θα επανέλθει από την επόμενη χρονιά. Έτσι, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στη σκηνή της Τεχνόπολης θα ανέβουν δύο ελληνικά σχήματα που θα συναρπάσουν με τους ήχους τους και θα δώσουν με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο το στίγμα της φετινής επετειακής διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, την αυλαία του 25ου Athens Jazz, θα ανοίξει το Stavros Lantsias ​Quartet με το πρότζεκτ “My Ennio Morricone” που λειτουργεί ως φόρος τιμής στον Γιώργο Χαρωνίτη, έναν άνθρωπο που υπήρξε καθοριστικός συνεργάτης του Athens Jazz ως μέλος της καλλιτεχνικής του επιτροπής από το 2015 και που διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με το έργο του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη, τον οποίο θεωρούσε “πνευματικό του πατέρα”. Αμέσως μετά, στη σκηνή θα ανέβει η Greek Cooking Band, ένα ξεχωριστό σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την 25η διοργάνωση, ενεργοποιώντας ένα ζωντανό δίκτυο προηγούμενων νικητών και δημιουργών της ελληνικής μέρας Athens Jazz και μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν τόπο συνάντησης της ιστορίας με το παρόν.

Και τα δύο ελληνικά σχήματα φέρουν έναν έντονο συμβολισμό καθώς αποτελούν ένα επετειακό «ποτ πουρί» από καλλιτέχνες και συνεργάτες που συνδέθηκαν με το Athens Jazz, γεφυρώνοντας γενιές και καλλιτεχνικές κατευθύνσεις. Πρόκειται για μια επιμελημένη μουσική πρόταση που τιμά τη δημιουργική εξέλιξη της ελληνικής τζαζ και τη διαρκή συνομιλία της με τον διεθνή ήχο. Έτσι, η φετινή ελληνική μέρα αποκτά έναν διπλό χαρακτήρα, αποτελώντας φόρο τιμής και ταυτόχρονα δημιουργική επανεκκίνηση, προσδίδοντας στην βραδιά ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό και ιστορικό βάθος.

Λίγα λόγια για τα ελληνικά σχήματα του 25ου Athens Jazz

Stavros Lantsias ​Quartet “My Ennio Morricone”: Από τη μεγάλη οθόνη στη σκηνή της Τεχνόπολης

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, την πρώτα νότα του 25ου Athens Jazz δίνει το Stavros Lantsias Quartet με το “My Ennio Morricone”. Ο διακεκριμένος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας Μαζί με το κουαρτέτο του προσεγγίζει δημιουργικά το έργο του εμβληματικού Ιταλού συνθέτη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια κινηματογραφική μουσική, μεταφέροντας στη σκηνή της Τεχνόπολης τη μαγεία μερικών από των πιο χαρακτηριστικών ήχων στην ιστορία του σινεμά. Μελωδίες που έχουν σημαδέψει τη μεγάλη οθόνη επανεμφανίζονται μέσα από σύγχρονες τζαζ ενορχηστρώσεις και αυτοσχεδιαστικές διαδρομές, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη ζωντανή δημιουργία. Μαζί του επί σκηνής οι Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης, σε μια παράσταση που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο, τη μνήμη και τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό.

The Greek Cooking Band: Μια ξεχωριστή σύμπραξη για πρώτη φορά επί σκηνής

Η βραδιά θα κορυφωθεί με την Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για τη μεγάλη γιορτή του 25ου Athens Jazz. Αντλώντας έμπνευση από τον ξεχωριστό δίσκο Greek Cooking του 1967, το πρότζεκτ επανεξετάζει το υλικό της συνάντησης του σαξοφωνίστα Phil Woods με τον μπουζουξή Ιορδάνη Τσομίδη μέσα από μια σύγχρονη τζαζ ματιά, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαχρονικότητα και τη μεταμορφωτική δύναμη της ελληνικής μουσικής ταυτότητας. Παράλληλα, η σύνθεση του σχήματος λειτουργεί ως ένα ζωντανό «γενεαλογικό δέντρο» του φεστιβάλ, καθώς συμμετέχουν νικητές και δημιουργοί διαφορετικών περιόδων του Athens Jazz: Οι Γιώργος Κοντραφούρης (πλήκτρα), Αλέξανδρος Δανδουλάκης (κιθάρα), Γιάννης Κασέτας (τενόρο σαξόφωνο), Fausto Sierakowski (άλτο σαξόφωνο), Γιώργος Κωνσταντίνου (μπάσο), Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς) και ο Νίκος Τατασόπουλος στο μπουζούκι, μαζί με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη σε δύο τραγούδια, δημιουργούν ένα δυναμικό σύνολο που δεν αναπαράγει το παρελθόν αλλά το επανερμηνεύει, ανοίγοντας νέες διαδρομές μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη συλλογική έκφραση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Greek Cooking Band δεν είναι μια τυπική περίπτωση αναβίωσης. Είναι μια γιορτή συνέχειας, μια ζωντανή απόδειξη τού πώς η ελληνική τζαζ εξελίσσεται, συνομιλεί με το παρελθόν της και παραμένει ανοιχτή, τολμηρή και σύγχρονη. H συνέχεια επί σκηνής…

Το 25ο Athens Jazz τιμά όσα προηγήθηκαν, γιορτάζει όσα συμβαίνουν τώρα και ανοίγει τον δρόμο για όσα έρχονται. Μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, αναμνήσεις και νέες ιστορίες. Μείνετε συντονισμένοι/ες για το πλήρες πρόγραμμα και τις παράλληλες δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

INFO:

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

2130109300

athens-technopolis.gr

