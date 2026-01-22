Πληροφορίες

Oι GHOSTWOMAN στην Αθήνα για ένα ψυχεδελικό grunge τελετουργικό στο ARCH Club

Οι GHOSTWOMAN έρχονται στο ARCH Club την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, για ένα live-τελετουργία psych-grunge ωμής έντασης.

GHOSTWOMAN
Avopolis Team

Το συγκρότημα-φάντασμα της ψυχεδελικής grunge σκηνής, οι GHOSTWOMAN, έρχονται στην Αθήνα την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, στο ARCH Club, για ένα live που μοιάζει περισσότερο με τελετουργία παρά με συναυλία.

Πίσω από το όνομα βρίσκεται ο Καναδός Evan Uschenko και η Ille van Dessel από το Βέλγιο – ένα δίδυμο που ζει και δημιουργεί έξω από κάθε «πολιτισμένο» πλαίσιο. Η μουσική τους γεννιέται εκεί που τελειώνει η λογική: ανάμεσα σε decaying Americana, psych-grunge και υπνωτικά riffs που μοιάζουν να στάζουν σκουριά και ονειρική παράνοια.

Το νέο τους άλμπουμ, Welcome to the Civilized World (2025, Full Time Hobby), είναι ένα κάλεσμα από τον πάτο της ύπαρξης – ένα έργο που δεν «έπρεπε» να υπάρχει, αλλά αρνήθηκε να πεθάνει. Γραμμένο μεταξύ Καναδά και Βελγίου, το άλμπουμ λειτουργεί σαν καθαρτήριο για τον σύγχρονο παραλογισμό: ωμό, γεμάτο ένστικτο, χωρίς φτιασίδια.

Οι GHOSTWOMAN δεν ενδιαφέρονται για την τελειότητα. Όπως λέει ο Uschenko, «είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο χωρίς πάτωμα». Οι ήχοι τους γεννιούνται από παλιό εξοπλισμό, καμένα μηχανήματα και καθαρή παρόρμηση· μουσική φτιαγμένη όχι για να αρέσει, αλλά για να ξεσπάσει.

Με κάθε live εμφάνιση, οι GHOSTWOMAN μετατρέπουν τη σκηνή σε τόπο εξαγνισμού. Μια υπνωτική σύγκρουση κιθάρας και drums, που μοιάζει να τραβά τον θεατή μέσα σε μια σκοτεινή έκσταση, όπου δεν υπάρχει σωτηρία – μόνο ένστικτο και αλήθεια.

Περισσότερες Πληροφορίες:

GHOSTWOMAN (CA) • LIVE IN ATHENS

Special guests: The Buzzdealers, Calvin Love

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

ARCH Club
Κρήτης 1 &, Πέτρου Ράλλη 29, Αθήνα
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30

Εισιτήρια:

EARLY BIRDS 15€

PRESALE 18€

ON SPOT 22€


Link ηλεκτρονικής προπώλησης:
GHOSTWOMAN (CA) • ARCH CLUB | Εισιτήρια online! | More.com

 

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com και του δικτύου καταστημάτων του.

 

Best of Network