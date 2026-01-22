Οι Black Country, New Road επιστρέφουν στο Floyd στις 25 Απριλίου

Οι Black Country, New Road επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 25 Απριλίου, στο Floyd Live Music Venue. Μετά τη θριαμβευτική πρώτη επίσκεψή τους, σε ένα κατάμεστο venue στα τέλη του 2023, οι έξι Άγγλοι φίλοι θα αποδείξουν ξανά γιατί παραμένουν μία από τις πιο συναρπαστικές μπάντες της σύγχρονης σκηνής — χωρίς να μοιάζουν με καμία άλλη.

Η πώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 23/1, στις 11:00, προς 30€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά - 211 7700000

Online - more.com

Φυσικά σημεία - https://www.more.com/el/physical-spots/

Οι Black Country, New Road συστήθηκαν το 2021 με το For the First Time και μόλις έναν χρόνο μετά ακολούθησε το Ants from Up There. Και τα δύο άλμπουμ απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές («η καλύτερη indie μπάντα που ακούσαμε ποτέ»), σημειώνοντας ταυτόχρονα και μεγάλη εμπορική απήχηση. Η αποχώρηση του τραγουδιστή και φίλου τους, Isaac Wood, τους οδήγησε στη σύνθεση νέων τραγουδιών με εντελώς διαφορετικό ήχο και ύφος, τα οποία αποτυπώθηκαν στο Live at Bush Hall - μια βαθιά συναισθηματική κατάθεση έξι φίλων που στάθηκαν δίπλα στον έβδομο, στη δύσκολη απόφασή του να πει αντίο.

Ελάχιστα ονόματα έχουν καταφέρει να επαναπροσδιορίσουν τόσο τον ήχο όσο και τον ίδιο τους τον εαυτό, όπως οι BC,NR. Το περσινό, τρίτο άλμπουμ τους, Forever Howlong, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη πως κανένας δίσκος τους δεν μοιάζει με τον προηγούμενο - και πλέον είναι αδιαμφισβήτητο ότι ουδείς δημιουργεί μουσική όπως αυτοί.

Ένας τολμηρός «πίνακας» ήχων, από folk σε prog, μέσω baroque pop, jazz και alt rock «αγγιγμάτων», με τα φωνητικά να μοιράζονται ανάμεσα στα τρία κορίτσια - Tyler Hyde, Georgia Ellery, May Kershaw - και τους έξι στενούς φίλους να αποδεικνύουν έμπρακτα πόσο εξαιρετικοί μουσικοί είναι.

Το πόσο ιδιαίτερος και φιλόδοξος είναι αυτός ο δίσκος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στον παραγωγό James Ford (Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur). Τολμηρός και σύγχρονος, αποτελεί ακόμη μία ωδή στη φιλία και την αγάπη μέσα από κάθε δύσκολη στιγμή, με υπέροχα τραγούδια όπως τα “Happy Birthday”, “Besties”, “Two Horses” και το “Mary”, όπου τραγουδούν και οι τρεις μαζί.

Το Σάββατο 25 Απριλίου υποδεχόμαστε μία σπουδαία μπάντα που συνεχίζει με αυτοπεποίθηση και βρίσκεται ήδη στην καλύτερη στιγμή της πορείας της - μέχρι την επόμενη.

Follow BC,NR:

Official website Ι Facebook Ι Instagram Ι TikTok Ι Spotify Ι YouTube Ι Soundcloud

Follow Floyd

Official Website | Facebook | Instagram | TikTok | YouTube

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706