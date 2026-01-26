Ο Steve Gunn live στο ΙΛΙΟΝ plus τον Απρίλιο με opening από τους 33 Lovers

Με επιρροές κάπου μεταξύ των κιθαρωδών του american primitive (Fahey, Basho) και του Michael Chapman, ο Steve Gunn γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ του κιθαριστικού αμερικάνικου indie ήχου και της παράδοσης των μεγάλων κιθαρωδών της πρωτοποριακής folk του παρελθόντος αφήνοντας πάντα ένα πιο συναισθηματικό στίγμα. Με τον τρόπο που ο Steve Gunn οδηγεί την κιθάρα του στους στέρεους δρόμους της φολκ/ψυχεδέλειας/ροκ των προπατόρων του, μοιάζει με έναν μουσικό ταξιδιωτικό οδηγό. Ξεναγεί με τους στίχους του τον ακροατή σε βραχώδη και αχανή τοπία φτιαγμένα με επιστρώσεις από γήινους ήχους και κιθαριστικά κομψοτεχνήματα.

Με ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών και επιρροών, η καριέρα του Gunn περιλαμβάνει ένα πλούσιο ρεπερτόριο από σόλο, ντουέτα και ηχογραφήσεις με συγκροτήματα σε δισκογραφικές εταιρείες όπως Matador, Thrill Jockey και RVNG. Το έργο του συνεχίζει να σηματοδοτεί σημαντικά ορόσημα στη σύγχρονη κιθαριστική μουσική και την καινοτόμο σύνθεση τραγουδιών. Ακόμα και μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες, ο Gunn συνεχίζει να εξελίσσεται, μετατρέποντας τις επιρροές του σε ένα μοναδικό και συνεχώς εξελισσόμενο έργο. Οι πολυάριθμες συνεργασίες του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημιουργικής του ζωής, όπου, μεταξύ άλλων, έχει μοιραστεί το στούντιο και τη σκηνή με τους Kurt Vile, Cass McCombs, Jim White, Kim Gordon, Bill Nace, Mary Lattimore, David Moore και John Truscinski.

Με το πέρασμα του χρόνου προσέθετε χρώματα στην μουσική παλέτα του που έρεε όλο και πιο αβίαστα σαν ένα αιθέριο αεράκι για τις πολύτιμες μικρές στιγμές της ζωής, όταν ο χρόνος σταματά και ο ακροατής μένει άναυδος μπροστά σε κάτι που δεν είχε προσέξει ποτέ ότι ήταν πάντα εκεί.

Μετά από τρία επιτυχημένα άλμπουμ στην Matador Records, ο Gunn κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο το 7ο στούντιο άλμπουμ του, Daylight Daylight, μέσω της No Quarter, το πρώτο του solo μετά από τέσσερα χρόνια, ως μία απόδειξη ότι ο καλλιτέχνης συνεχίζει να προχωρά με σκοπό και όραμα. Η κυκλοφορία αναδεικνύει τη συνεχή εξερεύνηση του στον ήχο, την ατμόσφαιρα και τη σύνθεση. Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Αύγουστο, ο Gunn κυκλοφόρησε το Music for Writers, το πρώτο του σόλο άλμπουμ με ορχηστρικά κομμάτια, στην Three Lobed Recordings.

https://www.steve-gunn.com/

https://stevegunn.bandcamp.com/music

Oι 33 Lovers είναι το πνευματικό παιδί του τραγουδιστή, τραγουδοποιού και πολυοργανίστα Stratos Kiris. Μετά τη διάλυση των Monovine, ο Stratos δημιούργησε το project 33 Lovers το 2020, επαναπροσδιορίζοντας την καλλιτεχνική του πορεία μέσα από μια indie pop και lo-fi αισθητική.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, "Ghost Flower", ηχογραφήθηκε με DIY προσέγγιση στο σαλόνι του παραγωγού Βασίλη Νησσόπουλου και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023 από την Inner Ear Records. Ο δίσκος απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από κοινό και δημοσιογράφους, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις σε αρκετές λίστες με τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς.

Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και το δεύτερο πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του, "Am I In A Dream" μέσω της Inner Ear Records.

Στο live του Steve Gunn στο ΙΛΙΟΝ plus στις 26 Απριλίου, ο Stratos Kiris μαζί με τη Λαμπρινή Γρηγοριάδου θα παρουσιάσουν κομμάτια από το "Ghost Flower" αλλά και από το νέο άλμπουμ "Am I In A Dream", σε μια ειδικά διαμορφωμένη ακουστική εκδοχή.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Opening Act: 33 Lovers

Τοποθεσία: ΙΛΙΟΝ Plus

Προσέλευση: 21:00 | Έναρξη: 21:30

Περισσότερες πληροφορίες: porosi.org

Διοργάνωση: ΠΩΡΩΣΗ

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/steve-gunn-live/

Early bird: 21€ (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)

Προπώληση: 24€

Ταμείο: 27€