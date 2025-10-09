Πληροφορίες

Οκτώβριος στο Gazarte: Μουσική που γεφυρώνει ήχους, κουλτούρες και εποχές

Ο Οκτώβριος στο Gazarte φέρνει στη σκηνή μερικά από τα πιο συναρπαστικά μουσικά σχήματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής, σε ένα πρόγραμμα που ξεδιπλώνεται δυναμικά και πολυεπίπεδα στις τρεις απο τις πέντε σκηνές του χώρου: Ground Stage, Main Stage και Roof Stage. 

Gazarte

Avopolis Team

 Από εμβληματικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής μέχρι ανερχόμενους δημιουργούς που φέρνουν νέες φωνές και ήχους, ο Οκτώβριος στο Gazarte είναι γεμάτος ένταση, συναίσθημα και ζωντανή εμπειρία. 

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 

Melina | Ground Stage 

Η Ελληνογαλλίδα τραγουδοποιός Melina κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα, παρουσιάζοντας ένα project που συνδυάζει τον ήχο της Ανατολής με τη σύγχρονη urban και alternative pop αισθητική. Με σπουδές στο Ecole Normale de Musique de Paris, η Melina έχει δημιουργήσει έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την ηλεκτρονική ατμόσφαιρα. 

Πέμπτη & Παρασκευή 16–17 Οκτωβρίου 

Marc Almond | Ground Stage 

 Ο Marc Almond, μια από τις εμβληματικότερες φωνές της βρετανικής new wave/synth-pop σκηνής, επιστρέφει στην Αθήνα για δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες. Γνωστός κυρίως από τη θρυλική του πορεία με τους Soft Cell και το παγκόσμιο hit «Tainted Love», ο Almond διαθέτει μια ξεχωριστή σκηνική παρουσία και έναν βαθιά θεατρικό τρόπο ερμηνείας. 

Με δεκάδες προσωπικά άλμπουμ, συνεργασίες και διαχρονικά κομμάτια, ο Marc Almond φέρνει στο Gazarte ένα πρόγραμμα γεμάτο συγκίνηση, αναμνήσεις και μουσική ωριμότητα. 

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 

Public Service Broadcasting | Ground Stage 

Το βρετανικό συγκρότημα που μετατρέπει το παρελθόν σε μουσική εμπειρία. Οι Public Service Broadcasting, χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό, ντοκιμαντέρ, αφήγηση και πειραματικά ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργούν μια ζωντανή εμπειρία που συνδυάζει τον ήχο με την εικόνα. 

Με άλμπουμ όπως The Race for Space και Bright Magic, έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς διεθνώς. Στις βαλίτσες τους έχουν το πρόσφατο τους  The Last Flight, εμπνευσμένο από τη μυθική Αμέλια Έρχαρτ. 

 Σάββατο 18 Οκτωβρίου 

The Swingin’ Cats | Roof Stage 

Ένα από τα πιο αγαπημένα retro σχήματα της χώρας ανεβαίνει στο Roof Stage του Gazarte για μια βραδιά γεμάτη swing, rock’n’roll, mambo και θετική ενέργεια. Οι The Swingin’ Cats είναι γνωστοί για τις εκρηκτικές τους εμφανίσεις και τη ρετρό αισθητική τους που μετατρέπει κάθε live σε πάρτι. 

 Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 

 Gadjo Dilo | Main Stage 

 Οι πρωτεργάτες της gypsy jazz στην Ελλάδα, παντρεύουν το manouche στυλ του Django Reinhardt με ελληνικά τραγούδια του μεσοπολέμου και σύγχρονες μελωδίες. Οι Gadjo Dilo επιστρέφουν στο Gazarte με αστείρευτη ενέργεια και ήχο που ενώνει το χθες με το σήμερα. 

Με βασική σκηνή τη Main Stage και τη χαρακτηριστική θεατρικότητα των live τους, υπόσχονται μία βραδιά γεμάτη χορό και ρυθμό  

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra | Ground Stage 

 Μια πολυπολιτισμική μουσική κολεκτίβα με βάση τη Βαρκελώνη, που από το 2012 συνδυάζει βαλκανική παράδοση, klezmer, gypsy, μεσογειακούς ρυθμούς και ανατολίτικες επιρροές. Με μέλη από Ισπανία, Ιταλία, Σερβία, Ελλάδα και άλλες χώρες, η BGKO έχει περιοδεύσει σε περισσότερες από 35 χώρες και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας world μουσικής σκηνής. 

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 

Rous | Roof Stage 

Ο Γιώργος Ρους, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός με το «Εξαιρέσεις», ανεβαίνει στο Roof Stage για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και δυναμισμό. Με τραγούδια που συνδυάζουν ποίηση και απλότητα, αλλά και μια ιδιαίτερη ροκ-ποπ ευαισθησία, ο Rous παρουσιάζει παλιότερες επιτυχίες και νέο υλικό. 

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 

Brian Jackson | Ground Stage 

Θρυλικός Αμερικανός μουσικός, ενορχηστρωτής και παραγωγός, γνωστός κυρίως από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Gil Scott-Heron. Ο Brian Jackson υπήρξε ο συνδημιουργός μερικών από των σημαντικότερων δίσκων της soul/jazz σκηνής των 70s, με τραγούδια όπως το «The Bottle», το «Home is Where the Hatred Is» και πολλά ακόμη. 

Η εμφάνισή του στο Gazarte είναι ένα σπάνιο γεγονός για την ελληνική μουσική σκηνή – μια βραδιά που ενώνει την πολιτική δύναμη του spoken word με την αισθητική της jazz και της soul. 

 Ο Οκτώβριος στο Gazarte δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι εμπειρία. 

Εισιτήρια: Διαθέσιμα online αποκλειστικά μέσω της more.com 

  
GAZARTE. MAKE THINGS HAPPEN 
  
 
Χρήσιμες Πληροφορίες 

 Διεύθυνση: Βουτάδων 32–34, Γκάζι, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 3460347 

Website: www.gazarte.gr 

 Πρόσβαση: Κοντά στον σταθμό Μετρό «Κεραμεικός» 

 Ground Stage: Σκηνή αποκλειστικά για όρθιους θεατές 

 Main Stage: Καθιστοί και όρθιοι θεατές 

 Roof Stage: Υπαίθριος χώρος με ατμόσφαιρα και θέα 

   

 

