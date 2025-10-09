Οι θρυλικοί The Snake Corps για πρώτη φορά στην Αθήνα — Μια βραδιά σκοτεινής μελωδίας στο Aux Club

Σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1984 από μέλη των θρυλικών Sad Lovers & Giants, με κεντρικό πρόσωπο τον Marc Lewis. Από τα πρώτα τους βήματα καθιερώθηκαν για τον ιδιαίτερο, ατμοσφαιρικό τους ήχο, που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτεινό post-punk και το μελωδικό indie rock. Οι χαρακτηριστικές κιθάρες, οι πολυεπίπεδες ενορχηστρώσεις και οι ποιητικοί, μελαγχολικοί στίχοι τους χάρισαν μια πιστή βάση ακροατών σε όλη την Ευρώπη, ενώ η μουσική τους συχνά συγκρίνεται με ονόματα όπως οι The Chameleons, Echo & the Bunnymen, The Sound.

Στα δισκογραφικά τους highlights ξεχωρίζουν άλμπουμ όπως το Flesh on Flesh (1985), το σκοτεινά ονειρικό Smother Earth (1990) και το The 3rd Cup (1993), που επανακυκλοφόρησε το 2024, υπενθυμίζοντας γιατί οι Snake Corps θεωρούνται λατρεμένο «κρυφό διαμάντι» της σκηνής. Μετά από μια μακρά περίοδο σιωπής, η μπάντα επανενώθηκε το 2010 και από τότε συνεχίζει ακάθεκτη να περιοδεύει και να κυκλοφορεί νέο υλικό, μένοντας πιστή στον αυθεντικό της ήχο αλλά και κερδίζοντας συνεχεια νέο κοινό.

Οι ζωντανές τους εμφανίσεις φημίζονται για την ένταση και την ατμόσφαιρά τους, με το κοινό να παρασύρεται από τους υπνωτικούς ρυθμούς, τις αιθέριες κιθάρες και την βαθιά φωνή του Marc Lewis. Έχουν εμφανιστεί σε ιστορικά venues όπως το Marquee Club στο Λονδίνο, το Melkweg στο Άμστερνταμ και το Rock-Ola στη Μαδρίτη, ενώ μοιράστηκαν τη σκηνή με ονόματα όπως οι The Chameleons Vox και οι B-Movie.

Convex Model

Οι Convex Model είναι synth‑wave / minimal‑synth / new wave / post‑punk συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, δημιουργημένο από τον Νίκο Καπαντζάκη (synths & φωνητικά), γνωστό επίσης από Human Puppets, Plexiglas και Dislocation Genders, μαζί με τη Σταυρούλα Τσιάρα (στίχοι, visuals) .

Η μπάντα συμπληρώθηκε από την Ελένη Τζούνα (παραγωγή synths/flute/sax), τον Γιώργο Παπαδόπουλο (μπάσο) και τον Κυριάκο Τσακαλίδη (ντραμς)

Το όνομα «Convex Model» προέρχεται από τις λιθογραφίες του M. C. Escher—«convex» και «concave» σχήματα—και το «Model» ως μεταφορά για την ανθρώπινη λειτουργία και τα «κατασκευασμένα» πρότυπα συμπεριφοράς, τιμώντας τους ανθρώπους που «λειτουργούν διαφορετικά»

Ήχος: αναλογικοί synths, αυστηροί ρυθμοί ντραμς, έντονα μπάσα, θεατρικές, σκοτεινές ερμηνείες με επιρροές από Kraftwerk, Magazine, Bauhaus, Ultravox, OMD και άλλους.

Οι Convex Model, από το 2017 ως σήμερα, χτίζουν μια συνεχή πορεία μέσα από περιορισμένες συλλεκτικές κυκλοφορίες σε βινύλιο, συνδυάζοντας τον αναλογικό ήχο της synth σκηνής με ποιοτικά παραγωγή post‑punk αισθητικής. Η κάθε δουλειά τους φέρει, τον ψηφιακό αλλά και αναλογικό ήχο τής εποχής, και εκφράζει μια χειροποίητη προσέγγιση στην τέχνη και στην έννοια της ανθρώπινης λειτουργίας και «μοντελοποίησης».

