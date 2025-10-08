Οι Νορβηγοί Motorpsycho επιστρέφουν στην Αθήνα

Το νορβηγικό power trio, που ιδρύθηκε από τους Bent Sæther και Hans Magnus "Snah" Ryan, έχει δημιουργήσει έναν εντελώς μοναδικό ήχο, εξερευνώντας τα όρια του rock μέσα από δεκάδες κυκλοφορίες, οι οποίες καταφέρνουν να ισορροπούν ανάμεσα στην ψυχεδέλεια, το progressive rock, το alternative και το heavy metal.

Από τα ιστορικά άλμπουμ τους Demon Box, Timothy’s Monster και Trust Us, μέχρι τις πρόσφατες δισκογραφικές κορυφές The Tower και The Crucible, οι Motorpsycho έχουν κατακτήσει το status μιας ανεπανάληπτης live μπάντας, που κάθε φορά παρασύρει το κοινό της σε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Με αστείρευτη ενέργεια, ατελείωτους αυτοσχεδιασμούς και μια εντυπωσιακή δισκογραφία στις αποσκευές τους, οι Motorpsycho υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ένταση, μελωδίες και ατμόσφαιρα που δεν θα ξεχαστεί εύκολα.





Πληροφορίες Συναυλίας & Εισιτήρια:



MOTORPSYCHO (NO) LIVE IN ATHENS

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Special guests: ΤΣΙΜΕΝΤΟ & DRUNK JACKALS



AUX Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα

Ώρα: 20:30



Εισιτήρια – Κανονικό 23€



Link ηλεκτρονικής προπώλησης:

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων του: Nova, Public, MediaMarkt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market.