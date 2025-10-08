Πληροφορίες

Οι Νορβηγοί Motorpsycho επιστρέφουν στην Αθήνα

Οι Motorpsycho, μία από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές μπάντες του progressive/psychedelic rock των τελευταίων τριών δεκαετιών, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια εκρηκτική εμφάνιση στο Aux Club, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Motorpsycho
Avopolis Team

Το νορβηγικό power trio, που ιδρύθηκε από τους Bent Sæther και Hans Magnus "Snah" Ryan, έχει δημιουργήσει έναν εντελώς μοναδικό ήχο, εξερευνώντας τα όρια του rock μέσα από δεκάδες κυκλοφορίες, οι οποίες καταφέρνουν να ισορροπούν ανάμεσα στην ψυχεδέλεια, το progressive rock, το alternative και το heavy metal.

Από τα ιστορικά άλμπουμ τους Demon Box, Timothy’s Monster και Trust Us, μέχρι τις πρόσφατες δισκογραφικές κορυφές The Tower και The Crucible, οι Motorpsycho έχουν κατακτήσει το status μιας ανεπανάληπτης live μπάντας, που κάθε φορά παρασύρει το κοινό της σε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Με αστείρευτη ενέργεια, ατελείωτους αυτοσχεδιασμούς και μια εντυπωσιακή δισκογραφία στις αποσκευές τους, οι Motorpsycho υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ένταση, μελωδίες και ατμόσφαιρα που δεν θα ξεχαστεί εύκολα.


 

Πληροφορίες Συναυλίας & Εισιτήρια:

MOTORPSYCHO (NO) LIVE IN ATHENS

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Special guests: ΤΣΙΜΕΝΤΟ & DRUNK JACKALS

AUX Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα
Ώρα: 20:30


Εισιτήρια – Κανονικό 23€

Link ηλεκτρονικής προπώλησης:
MOTORPSYCHO (NO) LIVE IN ATHENS | Εισιτήρια online! | More.com

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων του: Nova, Public, MediaMarkt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

As I Lay Dying

Οι As I Lay Dying επιστρέφουν με το "Echoes" — Μια τρίτη ανάσταση ή ένας ακόμη θρήνος;

Μετά από ακόμη μία εσωτερική έκρηξη και νέες κατηγορίες εναντίον του Tim Lambesis, οι As I Lay...
Motorpsycho

Οι Νορβηγοί Motorpsycho επιστρέφουν στην Αθήνα

Οι Motorpsycho, μία από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές μπάντες του progressive/psychedelic...
Bon Iver

Ο Justin Vernon «παραιτείται» και κάνει οντισιόν για τον νέο Bon Iver στο βίντεο του "Day One"

Ο Justin Vernon αποχαιρετά… τον εαυτό του στο νέο βίντεο των Bon Iver για το "Day One", όπου...

Featured

Taylor Swift

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Η Taylor Swift ξαναγεννιέται στο "The Life of a Showgirl", κάπου ανάμεσα σε μια θεότητα του...
Red Snapper

"Prince Blimey": Το jazz noir παραλήρημα των Red Snapper που έκανε τη Warp να χορέψει αλλιώς

Ο Θανάσης Μήνας ξαναβάζει στο πλατό το πρώτο άλμπουμ των Red Snapper εν αναμονή της συναυλίας του...

Από τα 80s beats ως τα TikTok trends: Περπατώντας με τα ίδια σταθερά βήματα

Υπάρχουν εμβληματικά κομμάτια στη μόδα που ξεπερνούν την εποχή τους και μετατρέπονται σε...

Best of Network