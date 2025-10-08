Πληροφορίες

Οι Mogwai επιστρέφουν στην Αθήνα για μια νύχτα εκκωφαντικής ομορφιάς

Οι θρυλικοί Mogwai επιστρέφουν στην Αθήνα, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στο Floyd Live Music Venue. Οι αδιαφιλονίκητοι βασιλιάδες του post-rock ήχου θα μας χαρίσουν ακόμα μια βραδιά εκκωφαντικής κάθαρσης και απόλυτης ομορφιάς, γιορτάζοντας μαζί μας τα 30 χρόνια μιας εντυπωσιακής και μοναδικά συνεπούς πορείας.

Mogwai
Avopolis Team

Οι Mogwai δημιουργήθηκαν το 1995, στη Γλασκώβη. Οι Stuart Braithwaite (κιθάρα, φωνητικά), Barry Burns (κιθάρα, πιάνο, synthesizer, φωνητικά), Dominic Aitchison (μπάσο) και Martin Bulloch (ντραμς) από την πρώτη στιγμή αποτέλεσαν ένα από τα σχήματα που θα όριζαν αυτό που ονομάζεται post-rock, με δίσκους όπως τα εμβληματικά “Young Team” και “Come On Die Young”. Το έκαναν γνωστό σε εκατομμύρια ακροατές άλλων μουσικών ειδών, και το επαναπροσδιορίζουν σε κάθε νέα κυκλοφορία τους. 

Τριάντα χρόνια αργότερα, έχοντας έντεκα δίσκους, δεκάδες eps και soundtracks ταινιών και σειρών στο ενεργητικό τους, καθώς και το πρώτο ντοκιμαντέρ για αυτούς, με τον χαρακτηριστικό τίτλο Mogwai: If The Stars Had A Sound, επέστρεψαν με το “The Bad Fire” (Ιανουάριος ’25) το οποίο αποτελεί μία ακόμα απόδειξη πως η σπουδαία αυτή μπάντα παραμένει ευφυής και φιλόδοξη, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν με το καταπληκτικό As the Love Continues (2021), το πρώτο νο1 τους στην Μ. Βρετανία!

 Ανατριχιαστικές μελωδίες, ήχος γαλήνιος και ταυτόχρονα δυσοίωνος, με ιδιαίτερη αγάπη σε κιθαριστικές εκρήξεις μεγατόνων και με τα synths να παίζουν πλέον ένα εντονότερο ρόλο, η μουσική των Mogwai δύσκολα μπαίνει κάτω από ταμπέλες, ταξιδεύοντας από την πολυπλοκότητα του progressive rock μέχρι τη μελαγχολική μελωδικότητα του shoegaze, προκαλώντας στον ακροατή τα εντονότερα συναισθήματα. 

 Οι αγαπημένοι Σκοτσέζοι επιστρέφουν στη χώρα μας, τρία χρόνια μετά την αξέχαστη εμφάνισή τους στο Release Athens, στο πλάι των Nick Cave and the Bad Seeds και Fontaines DC, για μια βραδιά όπου με άνεση θα αποδείξουν πως, 30 χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, εξακολουθούν να γράφουν συναρπαστικά μοναδική μουσική και να δίνουν υπέροχα shows!

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός./ Τηλ: 210 3450817

 

 

 

 

