Ο Hugo Kant επιστρέφει στην Αθήνα με νέο άλμπουμ και εκρηκτικό live στο Arch Club

Ο πολυοργανίστας και παραγωγός από τη Μασσαλία παρουσιάζει το Can’t Be Done και μας βυθίζει ξανά στον μοναδικό του κόσμο, εκεί όπου τα jazzy χρώματα, τα κινηματογραφικά ηχοτοπία και τα δυνατά beats γίνονται μια ακαταμάχητη εμπειρία.

Hugo Kant
Ο δαιμόνιος πολυοργανίστας και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Hugo Kant επιστρέφει με νέο, ολοκαίνουργιο άλμπουμ, το οποίο θα παρουσιάσει ζωντανά στην Αθήνα. Μαζί του φέρνει και κομμάτια-ορόσημα της πορείας του, που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους κορυφαίους beatmakers της γενιάς του.

Ο Hugo Kant, πολυοργανίστας και παραγωγός από τη Μασσαλία, επιστρέφει στο Arch Club με αφορμή το ολόφρεσκο νέο album του Can’t Be Done και ένα ζωντανό set που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην κινηματογραφική ατμόσφαιρα, τα jazzy χρώματα και τα χορευτικά beats.

Από τις πρώτες του κυκλοφορίες μέχρι και σήμερα, ο Hugo Kant έχει χτίσει τον δικό του ηχητικό σύμπαν — ένα μείγμα από heavy grooves, μελωδικά φλάουτα, samples και μπάσα που σε παρασέρνουν.

Ο “αρχιτέκτονας των downtempo ήχων” μάς καλεί σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, ένταση και συναίσθημα.

🗓️Σάββατο 11 Οκτωβρίου

📌Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29

🕛Doors open 21:00

🎫Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο δίκτυο καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt, Shell, BP, EKO, Metro, My Market)

🎫 Early Bird: 10€

🎫 Presale: 12€

🎫 Door: 15€

🎫Tickets link: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/hugo-kant-fr-live-in-athens

 

