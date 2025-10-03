Ο Bombino στην Αθήνα για ένα μοναδικό headline show

Τραγουδοποιός, κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης Omara “Bombino” Moctar θεωρείται από τους πιο συναρπαστικούς blues κιθαρίστες με ιδιαίτερη εκτίμηση τόσο από κριτικούς και καλλιτέχνες όσο και από εκατοντάδες ακροατές απανταχού της γης. Οι εκπληκτικές live εμφανίσεις του, που χαρακτηρίζονται το λιγότερο εντυπωσιακές, καθώς και η δεξιοτεχνία του στην κιθάρα έχουν οδηγήσει πολλούς αξιόλογους κριτικούς μουσικής να τον παρομοιάζουν με τους Jimi Hendrix, Carlos Santana, Neil Young και Jerry Garcia.

Γεννημένος το 1980 στο Tidene του Νίγηρα, ο Bombino είναι μέλος της φυλής των Τουαρέγκ. Ένας Βερβερικός νομαδικός λαός της κεντρικής και νότιας Σαχάρας όπου για αιώνες έχει αγωνιστεί ενάντια στην αποικιοκρατία και την επιβολή της ισλαμικής κυριαρχίας. Μέχρι σήμερα, η αλληλεπίδρασή του με την κοινότητα των Τουαρέγκ είναι ιδιαίτερα έντονη και έχει βοηθήσει στην ενδυνάμωσή της τόσο καλλιτεχνικά όσο και πνευματικά.

Το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Agadez», κυκλοφόρησε παγκοσμίως το 2011 από την Cumbancha Records, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Ron Wyman. Το άλμπουμ έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια και γνώρισε τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα ο Bombino να περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο ώστε να προωθήσει τη μουσική του και το σκοπό του. Το Απρίλιο του 2013 έκανε το ντεμπούτο στην Nonesuch Records με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Nomad». H ηχογράφηση έγινε από τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Dan Auerbach των Black Keys. Το άλμπουμ σκαρφάλωσε στο Νο 1 των charts του Billboard World Music καθώς και στο iTunes World, ενώ παράλληλα αποθεώθηκε από κορυφαία δημοσιογραφικά μέσα, όπως τα Rolling Stone, New York Times και BBC World Service. Το 2015, ο Bombino συνεχίζει με τη επόμενη δισκογραφική του δουλειά «Azel», αυτή τη φορά με τη συνεργασία του Dave Longstreth (Dirty Projectors). Το «Azel» είναι ένα καθηλωτικό άλμπουμ και ίσως η πιο συνεκτική και πρωτοποριακή δουλειά του μέχρι σήμερα.

Με επτά άλμπουμ στο ιστορικό του, πολυάριθμες live εμφανίσεις στο Austin Psych Fest, στο KEXP και στο Les Musicaves Fest, καθώς και συναυλίες δίπλα σε ονόματα, όπως των Robert Plant, Amadou & Mariam και Gogol Bordello, ο Bombino έχει κατορθώσει να χαράξει μία πολύ διαφορετική πορεία στο χώρο της μουσικής και με το πέρασμα των χρόνων έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα το ταλέντο του αλλά και η αξία του ως μουσικός, δημιουργός και προσωπικότητα.

