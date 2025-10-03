Πληροφορίες

Ο Bombino στην Αθήνα για ένα μοναδικό headline show

Ο σπουδαίος Tuareg κιθαρίστας Bombino έρχεται στις 15 Οκτωβρίου στο Universe Saturn Area για ένα δίωρο live γεμάτο ηλεκτρισμό, ρυθμούς της ερήμου και την ιδιαίτερη μπάντα του.

Bombino
Avopolis Team

Τραγουδοποιός, κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης Omara “Bombino” Moctar θεωρείται από τους πιο συναρπαστικούς blues κιθαρίστες με ιδιαίτερη εκτίμηση τόσο από κριτικούς και καλλιτέχνες όσο και από εκατοντάδες ακροατές απανταχού της γης. Οι εκπληκτικές live εμφανίσεις του, που χαρακτηρίζονται το λιγότερο εντυπωσιακές, καθώς και η δεξιοτεχνία του στην κιθάρα έχουν οδηγήσει πολλούς αξιόλογους κριτικούς μουσικής να τον παρομοιάζουν με τους Jimi Hendrix, Carlos Santana, Neil Young και Jerry Garcia.

Γεννημένος το 1980 στο Tidene του Νίγηρα, ο Bombino είναι μέλος της φυλής των Τουαρέγκ. Ένας Βερβερικός νομαδικός λαός της κεντρικής και νότιας Σαχάρας όπου για αιώνες έχει αγωνιστεί ενάντια στην αποικιοκρατία και την επιβολή της ισλαμικής κυριαρχίας. Μέχρι σήμερα, η αλληλεπίδρασή του με την κοινότητα των Τουαρέγκ είναι ιδιαίτερα έντονη και έχει βοηθήσει στην ενδυνάμωσή της τόσο καλλιτεχνικά όσο και πνευματικά. 

Το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Agadez», κυκλοφόρησε παγκοσμίως το 2011 από την Cumbancha Records, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Ron Wyman. Το άλμπουμ έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια και γνώρισε τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα ο Bombino να περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο ώστε να προωθήσει τη μουσική του και το σκοπό του. Το Απρίλιο του 2013 έκανε το ντεμπούτο στην Nonesuch Records με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Nomad». H ηχογράφηση έγινε από τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Dan Auerbach των Black Keys. Το άλμπουμ σκαρφάλωσε στο Νο 1 των charts του Billboard World Music καθώς και στο iTunes World, ενώ παράλληλα αποθεώθηκε από κορυφαία δημοσιογραφικά μέσα, όπως τα Rolling Stone, New York Times και BBC World Service. Το 2015, ο Bombino συνεχίζει με τη επόμενη δισκογραφική του δουλειά «Azel», αυτή τη φορά με τη συνεργασία του Dave Longstreth (Dirty Projectors). Το «Azel» είναι ένα καθηλωτικό άλμπουμ και ίσως η πιο συνεκτική και πρωτοποριακή δουλειά του μέχρι σήμερα.

Με επτά άλμπουμ στο ιστορικό του, πολυάριθμες live εμφανίσεις στο Austin Psych Fest, στο KEXP και στο Les Musicaves Fest, καθώς και συναυλίες δίπλα σε ονόματα, όπως των Robert Plant, Amadou & Mariam και Gogol Bordello, ο Bombino έχει κατορθώσει να χαράξει μία πολύ διαφορετική πορεία στο χώρο της μουσικής και με το πέρασμα των χρόνων έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα το ταλέντο του αλλά και η αξία του ως μουσικός, δημιουργός και προσωπικότητα. 

Σύνδεσμοι:

Website  - www.bombinomusic.com

Facebook - www.facebook.com/bombino.official

Twitter - www.twitter.com/BombinoOfficial

Instagram - www.instagram.com/bombino.official 

BOMBINO

15 Οκτωβρίου - Universe Saturn Area

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/bombino-2025/

Λεωφ. Κηφισού 87

Αιγάλεω,  122 41

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Megadeth: To “Tipping Point” σηματοδοτεί την αρχή του τέλους

Οι Megadeth, μια από τις σημαντικότερες μπάντες του thrash metal, άνοιξαν σήμερα τον κύκλο της επόμενής τους φάσης με...
Bombino

Ο Bombino στην Αθήνα για ένα μοναδικό headline show

Ο σπουδαίος Tuareg κιθαρίστας Bombino έρχεται στις 15 Οκτωβρίου στο Universe Saturn Area για ένα...
Harper Trio

Harper Trio: Μνήμες από το Κάιρο, διάλογοι με το παρελθόν

Η ηλεκτρική άρπα της Maria-Christina Harper συναντά ξανά τον Evan Jenkins και την Josephine Davies στο...

Featured

4 νέα «ανήσυχα» άλμπουμ

4 νέα «ανήσυχα» άλμπουμ για το φθινόπωρο

Από τον σκοτεινό drone-εξομολόγο Stephen O’Malley μέχρι το τελετουργικό σπίτι των Hand To Earth,...
Dub FX

Μια μεγάλη συζήτηση με τον Dub FX για το beatbox που γίνεται μαγεία και την επιστροφή του στην Αθήνα

Με αφορμή την εμφάνισή του στην Αθήνα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, όπου θα έχει στο πλευρό του τον επί μακρόν...
Hidden Cameras

Hidden Cameras – Bronto

Τους Hidden Cameras τους άκουσα πρώτη φορά σε ένα μπαρ στο Kreauzberg κι από εκεί βρέθηκα στον...

Best of Network