Dub FX live στο Fuzz: Ένα εκρηκτικό ταξίδι με το "Open Secret Society"

Ο Dub FX, παγκοσμίου φήμης beatboxer και κορυφαίος καλλιτέχνης της street art, θα βρεθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Fuzz στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής περιοδείας του για την παρουσίαση του νέου του album με τίτλο “Open Secret Society”. Θα απολαύσουμε ένα μουσικό υπερθέαμα, ένα εκρηκτικό και καθηλωτικό live γεμάτο από ολόφρεσκη afro, drum & bass, hip hop και reggae όπως δεν τις έχουμε ακούσει ξανά από μια πραγματικά ιδιαίτερη και μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη. Το “Open Secret Society”, αποτελεί ένα άλμπουμ συνεργασίας μεταξύ των Dub FX και Woodnote [επί σειρά ετών συνεργάτη και σαξοφωνίστα του] και ενσαρκώνει το πνεύμα του κινήματος, με τον ίδιο τίτλο - προκαλώντας τα όρια, αφυπνίζοντας τη συνείδηση και ενώνοντας τους ανθρώπους μέσω της μουσικής. Ετοιμαστείτε να απολαύσουμε τη μελωδική φωνή του Dub FX και τις δυναμικές ενορχηστρώσεις πνευστών του Woodnote!

Ο ήχος του άλμπουμ είναι μια συγχώνευση Hip Hop, Reggae, Jazz, Afro και DnB, αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας του ντουέτου σε διάφορες μπάντες και του κοινού τους πάθους για την κουλτούρα του μπάσου και τη μουσική των φεστιβάλ. Ο δίσκος κυριαρχείται από bouncy beats, μελωδικές μπασογραμμές, jazzy slash chords, groovy skanks, επικές ενορχηστρώσεις πνευστών και συνειδητοποιημένους στίχους. Όλα τα τραγούδια δημιουργήθηκαν με τη χρήση ενός MPC, του Cubase και ενός loop station που ονομάζεται Loopy Pro, ενώ πολλά από τα μέρη των πνευστών ηχογραφήθηκαν αυθόρμητα ενώ ήταν σε περιοδεία ή στα στούντιο τους στο Μπρίστολ και τη Λισαβόνα, δίνοντας στη μουσική μια αυθεντική, ζωντανή αίσθηση. Το album περιέχει μια σειρά από τραγούδια που άνετα χαρακτηρίζονται ως party bangers.

Το πρότζεκτ περιλαμβάνει μια ομάδα αξιόλογων μουσικών από όλο τον πλανήτη, όπως τον μπασίστα Paolo Baldini (Ιταλία), τον πληκτροφόρο Mista Savona (Αυστραλία), τον τρομπετίστα Astro Perger (Αυστραλία) και τον ντράμερ Stevie One Drop (Αυστραλία). Εξαιρετική υπήρξε η συμβολή της Ιταλίδας βιολίστριας Clara Costa, καθώς και από όλους τους τραγουδιστές όπως οι Tiki Taane (Νέα Ζηλανδία), Alais Clay (Κολομβία), Prezence (ΗΠΑ), Cade (Αυστραλία) και η σύζυγος του DUB FX, Sahida Apsara (Σιγκαπούρη).

Τέλος, η παραγωγή, η μίξη και το mastering έγιναν με τα υψηλότερα πρότυπα από τον ίδιο τον Dub FX. Το Open Secret Society θα είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας και όσοι παρευρεθούν στις συναυλίες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα αντίτυπο απευθείας από τους καλλιτέχνες.

Ο Dub FX έχει αποδείξει περίτρανα γιατί έχει χαρακτηριστεί ως ο μάγος του beat box, ένας μαέστρος των μηχανημάτων. Με στίχους που παραμένουν άμεσοι και με κοινωνική συνείδηση, χωρίς να νοιάζεται αν αυτή η επιλογή είναι κόντρα στο “ρεύμα”, με κομμάτια-δυναμίτες, όπως τα “Flow”, “No Rest For The Wicked”, “Love Someone”, αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα φαινόμενο στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Θα μας προσφέρει όπως συνηθίζει μια δυνατή και καινούργια εμπειρία με τη παρουσίαση του νέου δίσκου άλλα θα ερμηνεύσει κι επιτυχίες του παρελθόντος, με το μαγευτικό σαξόφωνο του Woodnote να τον συνοδεύει σ’ ένα καταιγιστικό κι εκρηκτικό live!

Δεν πρόκειται βέβαια απλά για μια ακόμη περιοδεία και πως θα μπορούσε άλλωστε όταν μιλάμε για τον Dub FX. Είναι η έναρξη του κινήματος «Open Secret Society», που βασίζεται στη διαφάνεια, την ενότητα και την ιδέα ότι η μουσική μπορεί να διευρύνει τα μυαλά και να αμφισβητήσει το status quo. Σε αντίθεση με τις μυστικές κοινωνίες που κρατούν την ανθρωπότητα πίσω, αυτή η κοινότητα αφορά την ανοιχτότητα και τη γνήσια σύνδεση. Στο πλαίσιο αυτού του κινήματος, ο Dub FX εγκαινιάζει μια νέα δισκογραφική εταιρεία, την 3rd-Eye-Q, μαζί με τη σύζυγό του, Sahida Apsara. Η εταιρεία θα είναι ένα σπίτι για καλλιτέχνες που θέλουν να δημιουργήσουν ουσιαστική, αυθεντική μουσική που συγκινεί την ψυχή. Αν είστε λάτρεις της μουσικής που αποζητά αυθεντική τέχνη και νιώθετε απογοητευμένοι από τις ρηχές προσφορές της mainstream κουλτούρας, να ξέρετε ότι τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε στην αποστολή μας να θεραπεύσουμε την κοινωνία από την επιρροή της παλιάς φρουράς.

Επιπλέον, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την απογοήτευσή τους από τη μουσική βιομηχανία, οι καλλιτέχνες επέλεξαν να μην κυκλοφορήσουν το άλμπουμ στο Spotify. Αναφέροντας ανησυχίες σχετικά με τις οικονομικές πρακτικές της πλατφόρμας και την άνοδο της μουσικής που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, ζητούν από τους θαυμαστές τους να τους υποστηρίξουν απευθείας αγοράζοντας το άλμπουμ στο Bandcamp, το οποίο προσφέρει την καλύτερη προσφορά για τους καλλιτέχνες. Το άλμπουμ είναι επίσης διαθέσιμο σε βινύλιο, CD και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, οι Dub FX και Woodnote χρησιμοποιούν συχνότητες και συντονισμό για να αφυπνίσουν τα μυαλά και να εξυψώσουν τα πνεύματα. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025 θα περιοδεύσουν για άλλη μια φορά σε όλη την Ευρώπη για να εμφανιστούν και να φέρουν κοντά ανθρώπους που πιστεύουν στη δύναμη της μουσικής να εμπνέει την αλλαγή και να πυροδοτεί την ευαισθητοποίηση.

