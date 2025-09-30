Πληροφορίες

Οι Preoccupations επιστρέφουν στην Αθήνα με το νέο τους άλμπουμ "Ill at Ease"

Οι Preoccupations, το δυναμικό post-punk συγκρότημα από τον Καναδά, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο AUX CLUB την 1η Οκτωβρίου 2025.

Preoccupations
Avopolis Team

Μετά από 13 χρόνια πορείας και πάνω από 400 εκρηκτικές live εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, oι Preoccupations επιστρέφουν με τον νέο τους δίσκο "Ill at Ease", τον οποίο θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό.

Το "Ill at Ease", το πέμπτο άλμπουμ της μπάντας και το πρώτο υπό την ετικέτα Born Losers, είναι ένα ηχητικό ταξίδι που εξερευνά νέες μουσικές κατευθύνσεις. Διατηρώντας τον χαρακτηριστικό τους σκοτεινό, ατμοσφαιρικό ήχο, οι Preoccupations αντλούν έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο ένταση, συναισθηματική φόρτιση και ατμοσφαιρικές μελωδίες.

Με στίχους που αντικατοπτρίζουν την υπαρξιακή αγωνία, την αβεβαιότητα και τη σκληρή πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου, οι Preoccupations παραμένουν μια από τις πιο αυθεντικές και επιδραστικές μπάντες του είδους τους. Από τα πρώτα τους βήματα μέχρι σήμερα, η μουσική τους είναι γεμάτη ενέργεια, σκοτάδι και μια βαθιά ανάγκη για έκφραση.

Η συναυλία στο AUX CLUB υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση και συναισθηματική δύναμη, ένα ζωντανό ταξίδι μέσα από τον σκοτεινό, αλλά συναρπαστικό κόσμο των Preoccupations.

Τη βραδιά ανοίγουν τα ελληνικά σχήματα The Smoking Hiccup Machine και Sclavos.


Πληροφορίες συναυλίας:

PREOCCUPATIONS (CANADA)
Opening acts: The Smoking Hiccup Machine (GR), Sclavos (GR)

Τετάρτη 1η Οκτωβρίου
Ώρα: 21:00

AUX CLUB, Αγίου Όρους 15, Αθήνα

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:
PREOCCUPATIONS (CA) LIVE IN ATHENS | Εισιτήρια online! | More.com

 

 

Preoccupations

