Ο Morrissey live τον Δεκέμβριο στην Αθήνα – Η πολυαναμενόμενη επιστροφή

Με έναν ασυμβίβαστο χαρακτήρα, που τον καθιστά μοναδικό, και την τάση να κρατά το κοινό του σε διαρκή προσμονή, ο σπουδαίος Βρετανός καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή του Κλειστού Φαλήρου (Ταε Κβον Ντο), την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, για μια βραδιά που θα είναι γεμάτη από κλασικά τραγούδια της σπουδαίας σόλο καριέρας του, αλλά και από την εποχή των The Smiths, του σημαντικότερου indie συγκροτήματος των 80s.

Η πώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 12:00, προς 50€ και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online: more.com / fuzzproductions.gr

Φυσικά σημεία: more.com/el/physical-spots/

O Steven Patrick Morrissey, γνωστός απλά ως Morrissey, κατέκτησε τον κόσμο ως τραγουδιστής των The Smiths. Με την ιδιαίτερη, θεατρική φωνή και τους κοφτερούς του στίχους – γεμάτους ρομαντισμό, κυνισμό, χιούμορ και όλα όσα καθορίζουν την ανθρώπινη συνθήκη – κατάφερε μέσα σε μια μαγική πενταετία και τέσσερις θρυλικούς δίσκους να αφήσει μια παρακαταθήκη που θα αποδειχθεί αιώνια.

Τον Μάρτιο του 1988, κυκλοφόρησε το Viva Hate, ξεκινώντας εντυπωσιακά τη σόλο καριέρα του. Η συνέχεια ήταν εξίσου συναρπαστική, με μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ, όπως τα Your Arsenal (1992) και Vauxhall and I (1994).

Στις αρχές των 00s, επέστρεψε με το You Are The Quarry (2004), το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, αποδεικνύοντας πως ο Morrissey εξακολουθούσε να είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φιγούρες της εναλλακτικής σκηνής.

Το συγκλονιστικό Ringleader of the Tormentors (2006) απλά πιστοποίησε πως η παρουσία του παραμένει ζωτικής σημασίας, ενώ τα Years of Refusal (2009), World Peace Is None of Your Business (2014) και Low in High School (2017) τον βρήκαν να εξερευνά νέους εκφραστικούς τρόπους.

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, θα έχουμε την τύχη να φιλοξενήσουμε μια από τις πιο εμβληματικές φωνές των τελευταίων 40 χρόνων, έναν σπάνιο καλλιτέχνη που από την πρώτη στιγμή – με την κυκλοφορία του πρώτου single των Smiths, Hand in Glove – άλλαξε για πάντα το μουσικό τοπίο και σημάδεψε τη ζωή αμέτρητων ανθρώπων από διαφορετικές γενιές.

Με μια μεγάλη λίστα μοναδικών τραγουδιών που περιλαμβάνει ύμνους όπως τα How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die και τόσα άλλα, πολλά εκ των οποίων θα απολαύσουμε ζωντανά, η βραδιά προμηνύεται ιστορική!

Follow Morrissey:

Official Website

Instagram

Facebook

YouTube

Spotify