O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Μια βραδιά που θα γραφτεί στην ιστορία

O Robbie Williams ζωντανά στο Καλλιμάρμαρο! Let him entertain us!



Ο μεγαλύτερος pop superstar της Ευρώπης έρχεται στην Αθήνα στα πλαισια της “Live 2025 Tour” για μια και μοναδική συναυλία που θα μείνει στην ιστορία. Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα εμφανιστεί ζωντανά στο εκπληκτικής ομορφιάς Καλλιμάρμαρο (Παναθηναϊκό Στάδιο), δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία στους χιλιάδες οπαδούς του να τον απολαύσουν σε μια αξέχαστη συναυλία μέσα σε ένα ζωντανό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας!



O Robbie Williams είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της παγκόσμιας μουσικής, με μια καριέρα γεμάτη από εντυπωσιακά επιτεύγματα από το 1990 (ως μέλος των Take That) ως σήμερα. Έχει πουλήσει πάνω από 85.000.000(!) δίσκους παγκοσμίως, ένα κολοσσιαίο νούμερο που τον κατατάσσει στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία έχει πουλήσει πάνω από 20.000.000 δίσκους και πάνω από 9.000.000 singles!



Εχει ανέβει στο νο1 των Βρετανικών Charts με 14 (!) διαφορετικούς δίσκους, νούμερο - ρεκόρ για solo καλλιτέχνη! Έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία (18 Brit Awards, 3 MTV European Awards, κλπ) και έχει δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες.



Η λατρεία του κοινού αποτυπώνεται και στους τεράστιους αριθμούς στις πωλήσεις εισιτηρίων για τις συναυλίες του, καθώς έχει κερδίσει μέχρι και βραβείο Guiness(!) για τις πωλήσεις 1.600.000 εισιτηρίων σε μόλις μία ημέρα για την περιοδεία “Close Encounters Tour”.



Το ενδιαφέρον για τον Robbie Williams έχει αναζωπυρωθεί το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την κινηματογραφική ταινία του “Better Man” που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες κατά τη διάρκεια των φετινών Χριστουγέννων. Το τραγούδι της ταινίας “Forbidden Road” ειναι ήδη υποψήφιο στην κατηγορία Best Original Song στα επερχόμενα βραβεία Golden Globe.



Στις 2 Οκτωβρίου στο Καλλιμάρμαρο θα απολαύσουμε την full παραγωγή του “Live 2025 Tour”, ένα πραγματικά εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Ο Robbie Williams θα ερμηνεύσει τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία του και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του!





ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Κερκίδες 74 ευρώ (early bird), 79 ευρώ

Arena 86 ευρώ (early bird), 92 ευρώ

VIP Καθήμενοι A 143 ευρώ

VIP Καθήμενοι Β 143 ευρώ

Front Standing 150 ευρώ, (early bird), 170 ευρώ

Εισιτήρια ΑΜΕΑ 80 Ευρώ



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τo www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο του More.

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.



Πληροφορίες για τα εισιτήρια



Κατά την αγορά εισιτηρίου, υπάρχει πρόσθετη χρέωση εξόδων διαχείρισης 8%.



Οι θέσεις στις κερκίδες ειναι μη αριθμημένες, εκτός από τις θέσεις στο VIP A και VIP B.



Για τα ΑΜΕΑ θα υπαρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στη ζώνη της Αρένας. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.



Εισιτήρια για παιδιά

Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά από 6 ετών.

Παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούν να βρίσκονται μόνο στις κερκίδες.

Η είσοδος στην Αρένα και στο Front Standing Zone επιτρέπεται σε παιδιά από 12 ετών.

Για παιδιά έως και 7 ετών η είσοδος είναι δωρεάν, εκτός από τις περιοχές VIP A και VIP B όπου απαιτείται εισιτήριο.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr