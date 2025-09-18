Οι Iron Maiden φέρνουν στην Ελλάδα το “Run For Your Lives Tour” το 2026

Οι Iron Maiden έχουν χτίσει μια σταθερή σχέση με το ελληνικό κοινό, και κάθε εμφάνισή τους αποτελεί ξεχωριστό γεγονός. Η τελευταία φορά που τους απολαύσαμε στη χώρα μας ήταν τον Ιούλιο του 2022, στο πλαίσιο του Legacy of the Beast Tour, όπου έπαιξαν πάλι στο ΟΑΚΑ μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες οπαδούς. Η επιστροφή τους το 2026 με το Run To The Hills Tour έρχεται λοιπόν ως φυσική συνέχεια αυτής της σχέσης, δίνοντας ξανά στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει μια από τις κορυφαίες ζωντανές εμπειρίες στον κόσμο του metal.

Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της περιοδείας όμως είναι το setlist: οι Maiden θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στα κλασικά τους άλμπουμ, παίζοντας τραγούδια από τον ομώνυμο πρώτο τους δίσκο του 1980 μέχρι και το εμβληματικό Fear of the Dark του 1992. Όλα εκείνα τα κομμάτια δηλαδή που έχουν γράψει ιστορία και έχουν διαμορφώσει το DNA του heavy metal και κυρίως του heavymetal-ά και ακόμα πιο κυρίως του ΕΛΛΗΝΑ heavymetal-ά.

Ο Simon Dawson ανέλαβε το kit των drums των Iron Maiden, όταν ο Nicko McBrain ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τις περιοδείες μετά από τέσσερις δεκαετίες. Γνωστός για τη συνεργασία του με τον Steve Harris στο project British Lion, ο Dawson δεν είναι ένας τυχαίος session μουσικός αλλά άνθρωπος που κουβαλά ήδη εμπειρία από τον ήχο και τη φιλοσοφία των Maiden.

Ένα ενδεικτικό δείγμα από το πρώτο σκέλος του tour θα βρείτε παρακάτω, και αν δούμε κάτι αντίστοιχο και εδώ... τότε σίγουρα θα έχουμε να μιλάμε για ένα fan service ιστορικού επιπέδου.

Murders in the Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom of the Opera

The Number of the Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes to Midnight

Rime of the Ancient Mariner

Run to the Hills

Seventh Son of a Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Encore:

Aces High

Fear of the Dark

Wasted Years

Η συναυλία διοργανώνεται από τη High Priority Promotions, που μετά την ανακοίνωση για τους Metallica, πάλι για τον Μάη του 26, φέρνει ξανά στη χώρα μας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας heavy metal σκηνής. Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 πμ.