Ο Asaf Avidan ξανά κοντά μας

Λίγο πριν τη συναυλία του στο Floyd με full band, παρουσιάζει ένα «ονειρικό» video.

Asaf Avidan
Ο χαρισματικός Asaf Avidan επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μοναδικό show, μαζί με τη μπάντα του, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο Floyd Live Music Venue

Ο τραγουδιστής / τραγουδοποιός με τη σπάνια φωνή, που τόσο έχει αγαπηθεί στη χώρα μας, θα παρουσιάσει δύο νέους δίσκους, μαζί με όλα τα greatest hits του, συνδυάζοντας πλήθος μουσικών επιρροών, θεατρικότητα και απίθανη σκηνική παρουσία.

Πριν λίγες μέρες, κυκλοφόρησε το "Unfurling Dream", το νέο single μαζί με ένα συναρπαστικό video!

Ο Asaf μιλώντας για το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο πολυαναμενόμενο album του, τόνισε πως «Από πολλές απόψεις, είναι μια συνοπτική αναπαράσταση ολόκληρου του νέου δίσκου μου. Μια κινηματογραφική, μουσική διαδρομή σε μια ονειρική κατάσταση μεταξύ του συνειδητού και του υποσυνείδητου. Δέος, θαυμασμός και πανικός σε μια στιγμή διάλυσης του «εαυτού» στο άπειρο της αέναα εκτεταμένης έκτασης. Η στιγμή της έκστασης».

Εισιτήρια:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

 

 

 

