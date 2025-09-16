Η «σκοτεινή» καρδιά της Αθήνας χτυπά στο Death Disco Open Air Festival 2025

Η «σκοτεινή» μουσική σκηνή επιστρέφει δυναμικά στην καρδιά της Αθήνας. Το Death Disco Open Air Festival ανοίγει ξανά τις πύλες του στην Τεχνόπολη το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, φέρνοντας ένα line-up που επιβεβαιώνει γιατί το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό διεθνούς κύρους.

Μετά το συγκλονιστικό καλοκαίρι του 2023 στην Τεχνόπολη και την indoor εκδοχή του στο Fuzz Club τον χειμώνα του 2024, η ομάδα του Death Disco ετοιμάζει ένα διήμερο που θα μείνει αξέχαστο. Headliners η Anne Clark, η ποιήτρια του new wave και ο Peter Hook, ο θρυλικός μπασίστας των Joy Division και των New Order, ο άνθρωπος που κρατά ζωντανό το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής. Δίπλα τους, η Anja Huwe από τους θρυλικούς Xmal Deutschland, οι βρετανοί post-punk ήρωες The Chameleons, οι σκοτεινά ατμοσφαιρικοί Cold Cave, οι Corpus Delicti, οι Spiritual Front, Aux Animaux, Buzz Kull, Klangstabil, αλλά και σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής σκηνής όπως οι Incirrina, Eddie Dark, Valisia Odell, Blakaut.

Πρόγραμμα

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Open Air Stage (πόρτες 18:00)

• 22:30 Peter Hook & The Light

• 20:50 Anja Huwe / Xmal Deutschland

• 19:20 Cold Cave

• 18:20 Valisia Odell

Dreadbox Stage (πόρτες 18:30)

• 21:40 Buzz Kull

• 20:10 Blakaut

• 18:50 Aux Animaux

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Open Air Stage (πόρτες 18:00)

• 22:35 The Chameleons

• 20:45 Anne Clark & Band

• 19:20 Klangstabil

• 18:20 Incirrina

Dreadbox Stage (πόρτες 18:30)

• 21:45 Eddie Dark

• 20:10 Corpus Delicti

• 18:50 Spiritual Front

Beyond the Stages

Δίπλα στην κεντρική σκηνή, το Deepfish Stage φιλοξενεί το showroom της Dreadbox με αναλογικά synths, το Full Moon pop-up store, το Proki Tattoo Studio, επίσημο merch του φεστιβάλ και των καλλιτεχνών, signing sessions και ένα ξεχωριστό photo booth για το απόλυτο φεστιβαλικό αναμνηστικό.

Με 14 συγκροτήματα, 2 stages και ένα line-up που ισορροπεί μεταξύ διεθνών θρύλων και της αιχμής της ελληνικής σκηνής, το Death Disco Open Air Festival 2025 βάζει την Αθήνα ξανά στον παγκόσμιο χάρτη της σκοτεινής μουσικής. Ένα διήμερο που δεν πρέπει να χάσεις.



Εισιτήρια:



Ημερήσια εισιτήρια: 50€

Εισιτήρια διημέρου: 90€

Link ηλεκτρονικής προπώλησης:

Death Disco Open Air Festival 2025 | Εισιτήρια για Συναυλίες & Μουσικές Σκηνές 2025 | Ticketmaster.gr