Ο rock ‘n roll θρύλος Alice Cooper το καλοκαίρι στο Terra Vibe

School’s Out for Summer… Η Απόλυτη Εμπειρία του Θεατρικού Rock.

Κάτι περισσότερο από τεράστιος καλλιτέχνης. Κάτι περισσότερο από πετυχημένος superstar! Κάτι περισσότερο από δάσκαλος του shock rock όλων των γενεών που ακολούθησαν. Κάτι περισσότερο από Rock ‘N’ Roll Θρύλος! Ένας από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία όλης της μουσικής, ο Alice Cooper, έρχεται για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη μουσική, θέατρο, σοκ και δέος! Μια συναρπαστική προσωπικότητα, που διαχρονικά ασκεί γοητεία σε άπαντες κατά τη διαδρομή του! Από τους ακροατές που λατρεύουν τις μουσικές του, μέχρι τεράστια μεγέθη ευρύτερα της Τέχνης, όπως είναι ο Johnny Depp, ο Joe Perry των Aerosmith, ο John Lennon, ο Salvador Dalí, ο Keith Moon των The Who και ο Vincent Price. Όλοι οι προαναφερθέντες βρίσκονται μέσα στη μεγάλη λίστα εκείνων που είτε έχουν υπάρξει άνθρωποι που επιδίωξαν τη φιλία και την παρέα του, είτε επιδίωξαν την καλλιτεχνική συνεργασία του. Τέτοια, μυθική περίπτωση είναι ο Alice Cooper που θα απολαύσουμε στην επέτειο των 30 χρόνων του Rockwave Festival!

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Alice Cooper δεν είναι απλώς ένας μουσικός… Είναι μια διαχρονική, ακατανίκητη, πολιτιστική δύναμη. Από τις πρώτες μέρες της δεκαετίας του '70, κατάφερε να αλλάξει μια για πάντα το πρόσωπο του rock και της γενικότερης αισθητικής του, εισάγοντας τη θεατρικότητα στις ζωντανές εμφανίσεις του και δημιουργώντας δίσκους που είναι αναπόσπαστα κομμάτια της παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς. Το λέμε με απόλυτη βεβαιότητα. Η επιρροή του στη σκηνή είναι ανυπολόγιστη! Αυτός δημιούργησε το πρότυπο της συνύπαρξης της μουσικής με το θέατρο τρόμου, εμπνέοντας δεκάδες καλλιτέχνες όπως οι W.A.S.P. και ο Marilyn Manson, οι KISS, οι Lizzy Borden, οι GWAR, οι Slipknot, οι Ghost και εκαντοντάδες ακόμα. Βλέποντάς τον στη σκηνή, παρακολουθείς έναν ζωντανό Μύθο του rock που έδωσε νέα διάσταση στην έννοια της rock συναυλίας. Μπορείς να είσαι βέβαιος. Οι ζωντανές εμφανίσεις του Alice Cooper δεν είναι απλά συναυλίες. Φίδια, γκιλοτίνες, μαριονέτες και καθηλωτικά σκηνικά μετατρέπουν τη σκηνή σε έναν εφιάλτη που το κοινό θέλει να ζήσει ξανά και ξανά. Σε κάθε εμφάνιση, ο Alice Cooper δεν αφηγείται απλώς τραγούδια, αλλά ιστορίες βγαλμένες από τον κόσμο της φαντασίας με ξεκάθαρο όμως πολλές φορές αλληγορικό χαρακτήρα.

Εκτός βέβαια από το θεατρικό μέρος, εξίσου σημαντικό είναι και το αμιγώς μουσικό. Με μία καριέρα που αριθμεί 29 studio albums. Ανάμεσα στους θησαυρούς του, τα ασυναγώνιστα “Love It to Death”, “Killer”, “Billion Dollar Babies”, “Welcome to My Nightmare” και “Trash”. Για το δε τελευταίο δεν χρειάζεται συστάσεις οποιοσδήποτε κατοικεί στον πλανήτη Γη. Τα τραγούδια του, δικαίως του έδωσαν μια δεύτερη, αδιανόητα λαμπερή, υπερ-επιτυχημένη καλλιτεχνική καριέρα!



Για αυτό ο Alice Cooper θα μπορούσε να παίζει ατελείωτα set όπου το κοινό θα γνώριζε το κάθε τραγούδι και θα θυσίαζε τις φωνητικές του χορδές τραγουδώντας όσο πιο δυνατά γίνεται! Τα “School’s Out”, “Under My Wheels”, “Bed of Nails”, “Steven”, “Elected”, “House of Fire”, “Eighteen”, “Poison”, “No More Mr. Nice Guy”, “Only Women Bleed”, “Go to Hell”, “I Love the Dead”, “Feed My Frankenstein”, “Desperado”, “Hey Stoopid” είναι η τρανταχτή απόδειξη και είναι επίσης μυθικά τραγούδια που έχουν γίνει μέρος της Παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας.

Παρά τα δεκάδες χρόνια στη σκηνή, ο Alice Cooper παραμένει εκρηκτικός έχοντας παράλληλα μία παροιμιώδη επαφή με το κοινό του. Η ενέργειά του μεταδίδεται στους οπαδούς και κανείς δεν μένει αμέτοχος! Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζονται άλλες δικαιολογίες. Ο Alice Cooper είναι μοναδικός, ανεπανάληπτος, αυθεντικός. Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν, και κάθε συναυλία του είναι μια υπενθύμιση ότι οι θρύλοι δεν ξεθωριάζουν ποτέ και είμαστε τυχεροί που έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στον κόσμο της μουσικής!!! Ας μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Δεν ξέρουμε πόσο συχνά θα μπορούμε πλέον να βλέπουμε ζωντανά αυτούς του μύθους…

Κάνε τη χάρη στον εαυτό σου. 11 Ιουλίου μπες στον θεατρικό rock ‘n’ roll κόσμο του Alice Cooper.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

• "Love It to Death" (1971) – Το breakthrough album που περιλάμβανε το θρυλικό "I'm Eighteen".

• "School's Out" (1972) – Το εμβληματικό album με το τραγούδι-ύμνο του καλοκαιριού.

• "Billion Dollar Babies" (1973) – Από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά albums, με επιτυχίες όπως το "No More Mr. Nice Guy", “Elected’ , ‘Halo Hooray” ,

• "Welcome to My Nightmare" (1975) – Το πρώτο solo album, με τον ίδιο να εδραιώνεται ως καλλιτέχνης-showman.

• "Trash" (1989) – H μεγάλη επιστροφή στον κόσμο των τεράστιων επιτυχιών. Περιλαμβάνει το διαχρονικό "Poison", όπως και τα “Bed of Nails” και “House of Fire”

• "Welcome 2 My Nightmare" (2011) – Το sequel του "Welcome to My Nightmare"

• "Detroit Stories" (2021) – Ένα αφιέρωμα στη μουσική σκηνή του Ντιτρόιτ, όπου ξεκίνησε την καριέρα του.



