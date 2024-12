Οι Savatage επιστρέφουν στη σκηνή και εγκαινιάζουν το πρώτο Rockwave Festival του Βορρά στο Terra Republic!

Kim Deal - Nobody Loves You More

Μετά από 23 χρόνια συναυλιακής απουσίας και ισάριθμα χρόνια από την τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα μας, η επιστροφή τους αποτελεί εκπλήρωση ονείρου για χιλιάδες οπαδούς.

Οι Αμερικανοί θρύλοι του progressive metal, SAVATAGE ανακοίνωσαν με ενθουσιασμό την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στη σκηνή με τον τραγουδιστή τους, Zak Stevens να δηλώνει: «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, σκέφτομαι αμέτρητους λόγους που κάνουν αυτά τα shows τόσο ξεχωριστά. Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε μία σειρά από headline shows για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που θα μας φέρουν πάλι μπροστά από τους απίστευτους οπαδούς μας που μας έχουν χαρίσει τόσες αξέχαστες αναμνήσεις τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Επιτέλους, είναι η ευκαιρία μας να ανταποδώσουμε αυτοπροσώπως σε όλους αυτούς που έχουν σταθεί δίπλα μας, υποστηρίζοντας μας όλα αυτά τα χρόνια!»

Η εμβληματική σύνθεση με τους John Lee Middleton, Zak Stevens, Chris Caffery, Jeff Plate και Al Pitrelli θα εμφανιστεί το Σάββατο 28 Ιουνίου, στο επετειακό ROCKWAVE Festival που για πρώτη φορά στην 30χρονη ιστορία του μετακομίζει στο παραθαλάσσιο Terra Republic έξω από τη Θεσσαλονίκη!



«Όλα τα τεράστια festival shows θα είναι εξωπραγματικά τέλεια. Είναι σχεδόν αδιανόητο να φανταστεί κανείς το μέγεθος του ενθουσιασμού που θα ζήσουμε σε κάθε show», συνεχίζει o Zak.

Ο ιδρυτής των Savatage, Jon Oliva εκφράζει την απογοήτευσή του που δεν συμμετέχει στην περιοδεία (αλλά ταυτόχρονα και μεγάλο ενθουσιασμό για τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος), δηλώνοντας «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τα παιδιά που θα κάνουν κάποιες συναυλίες. Δυστυχώς, λόγω προβλημάτων υγείας δεν θα μπορέσω να τους ακολουθήσω αυτή τη φορά, ελπίζω όμως ότι είναι προσωρινό. Θα συνεχίσω να δουλεύω στο στούντιο πάνω σε νέα μουσική, για το μέλλον. Αυτές οι εμφανίσεις θα είναι υπέροχες και θα δουλέψουμε μαζί για να τις ετοιμάσουμε για εσάς. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα λατρέψουν το αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να τα σπάσουμε! Έτσι, από τη δική μου πλευρά, σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια and we can’t wait to rock you!»

Οι Savatage έχουν αποκτήσει μία πιστή στρατιά οπαδών που τους ακολουθεί ευλαβικά περισσότερο από τριάντα χρόνια μουσικής αριστείας, έντεκα πρωτοποριακά άλμπουμ και εκατοντάδες live σε όλο τον κόσμο. Ο μοναδικός τρόπος τους να συνδυάζουν thrash, progressive, power metal και hard rock έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη μουσική.



Οι Savatage ιδρύθηκαν στην Tampa της Florida από τα αδέρφια Jon και Criss Oliva, ενώ το ταξίδι του συγκροτήματος χαρακτηρίζεται από μία διαρκή εναλλαγή ανάμεσα στον θρίαμβο και την τραγωδία. Δίσκοι όπως η θεμελιώδης κυκλοφορία του 1987 “Hall of the Mountain King” και η την καταξιωμένη από τους κριτικούς ροκ όπερα “Streets” εξακολουθούν να έχουν πέραση στο κοινό μεχρι και σήμερα. Ο πρώιμος θάνατος του Criss Oliva, μετά την επιτυχία του 1993 «Edge of Thorns» ήταν σημείο καμπής για το συγκρότημα, αλλά επανήλθαν με νέα ταυτότητα, που οδήγησε στο καταπληκτικό “Dead Winter Dead”, το 1995.



Η ανατριχιαστική τους reunion εμφάνιση στο Wacken Festival το 2015, που καθήλωσε 80.000 ανθρώπους, επισφράγισε τη διαχρονικότητα των Savatage και τους άρρηκτους δεσμούς της μπάντας με το κοινό της!

Φέτος επανέρχονται δυναμικά στη σκηνή, με μία αποκλειστική εμφάνιση στα Βαλκάνια στο 1o Rockwave Festival @ Terra Republic!Rockwave Festival – 3O yearsMusic is our business, but we do it for the funΠληροφορίες ΕισιτηρίωνΗ προπώληση εισιτηρίων ξεκινάει… τώρα!Γενική είσοδος: 49.50€Γενική είσοδος + VIP Parking: 60€

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα more Spots



NEPHILIM

Πατριάρχου Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη



ALONE music store

Γ Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη



ΔΙΩΡΟΦΟΝ café-bar

Κερασούντος 81, Καλαμαριά