Ο King Diamond στο Rockwave Festival 2025

Καλώς ήλθατε! Το Θέατρο του Τρόμου με πρωταγωνιστή τον King Diamond επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μοναδική παράσταση! Η σκηνή μετατρέπεται σε σκοτεινή αίθουσα τελετών, ο ήχος της καμπάνας ηχεί, ο καπνός τυλίγει τη σκηνή, και οι πρώτες νότες σε παρασέρνουν στο σκοτάδι. Στο κέντρο της θεατρικής metal παράστασης, ο ίδιος ο King, με το χαρακτηριστικό προσωπείο του, υψώνει το κοκάλινο σκήπτρο. Η απόκοσμη φωνή του ξεπηδά σαν λάβα από τα έγκατα της γης ανατριχιαστική και μοναδική, ενώ οι κιθάρες πλέκουν κάποια από τα πιο περίτεχνα riffs που ακούστηκαν ποτέ. Η αυλαία του μυθοπλάστη Βασιλιά του Heavy Metal άνοιξε!

Οι χαρακτήρες και οι ιστορίες που γνωρίσαμε μέσα από τα ιστορικά του albums θα περπατήσουν ανάμεσά μας. Το πνεύμα της Molly θα ελευθερωθεί μέσα από τα κεριά, η Miriam Natias και ο Jonathan La'Fey θα επισκεφτούν την παλιά έπαυλη, οι 7 ιππείς θα φέρουν το μήνυμα και η Abigail θα γεννηθεί και πάλι εκπληρώνοντας την προφητεία. Το απόκοσμο σπίτι που ονομάζεται "Amon" κατοικείται από «Αυτούς» που επικοινωνούν με τη Grandma. Θα μεταφερθούμε στη Γαλλία του 17ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της Ιεράς Εξέτασης όπου μέσα από το "Μάτι", ο ακροατής βλέπει την ιστορία της Jeanne, μιας νεαρής γυναίκας που κατηγορείται για μαγεία. Θα βρεθούμε στη Λουιζιάνα τη δεκαετία του ‘30 αντιμέτωποι με voodoo και τον αρχιερέα Salem, όπως και στη Βουδαπέστη για να χορέψουμε με κυριευμένες από πνεύματα μαριονέτες.

Ο King Diamond, είναι εκείνος ο μαιτρ της αφήγησης ιστοριών τρόμου στο heavy metal, που καταφέρνει να παρουσιάζει κάθε δίσκο του ως μια ζωντανή, θεατρική / κινηματογραφική εμπειρία. Με την τόσο χαρακτηριστική φωνή του που κυμαίνεται από ανατριχιαστικά ψιθυρίσματα μέχρι κραυγές στην κορυφή της κλίμακας, δίνει «φωνή» στους χαρακτήρες των ιστοριών του ενώ διαθέτει μία μοναδική ικανότητα να δημιουργεί ένταση και να κορυφώνει την πλοκή μέσω μουσικής και στίχων.



Παράλληλα, ο απόκοσμος συνδυασμός heavy metal και progressive που παίζει, υπηρετεί άψογα το αφηγηματικό του όραμα. Οι συνθέσεις του χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, αλλαγές ρυθμού και εναλλαγές διάθεσης, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις ψυχολογικές καταστάσεις των χαρακτήρων στις ιστορίες του με τις κιθάρες του Andy LaRocque και των συνεργατών του να παίζουν αδιανόητα εμπνευσμένα riffs, μελωδικά solos και αρμονικές κιθαριστικές δισολίες. Ενισχύοντας έτσι την ατμόσφαιρα θεατρικότητας των τραγουδιών, τα οποία δικαίως θεωρούνται κομψοτεχνήματα στον κόσμο του heavy metal με ανυπολόγιστη επιρροή στον χώρο. Ρώτα για παράδειγμα τον Lars Ulrich και τους Metallica για τον αστείρευτο θαυμασμό που έχουν για τον King.

Η παρακάτω δήλωση του drummer των Metallica, είναι ενδεικτική του απεριόριστου θαυμασμού του: «H σχέση μας με τον King κρατάει πολλά χρόνια. Οι Mercyful Fate υποδέχτηκαν τους Metallica στη Δανία το 1984 με ανοιχτές αγκάλες. Μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε το προβάδικό τους και εκεί γράψαμε αρκετά από τα τραγούδια του "Ride the Lightning". Επιπλέον, μας δάνεισαν τον εξοπλισμό τους, μας ξενάγησαν στα “ύποπτα” μέρη της Κοπεγχάγης και έγιναν “συνεργάτες στο έγκλημα” με τους Metallica». Στο πέρασμα των χρόνων, οι δύο μπάντες μοιράστηκαν πολλές απίστευτες στιγμές μαζί, με αποκορύφωμα την εμφάνιση του King στις επετειακές συναυλίες των 30 χρόνων των Metallica στο Fillmore το 2011. Το 1998, οι Metallica απέδωσαν φόρο τιμής στους Mercyful Fate ηχογραφώντας ένα 12λεπτο medley με μερικές από τις πιο εμβληματικές τους στιγμές. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ πως τηλεφώνησα στον King μέσα στα άγρια μεσάνυχτα για να του το βάλω να το ακούσει, έστω από το τηλέφωνο, και η αντίδρασή του ήταν πραγματικά συγκινητική» είχε πει ο Lars Ulrich.

Είναι γεγονός πως περιμέναμε πολλά χρόνια για αυτήν τη στιγμή που θα γράψει Ιστορία! Τώρα, το όνειρο θα πραγματοποιηθεί. Ο King Diamond, ο θρυλικός πρωτοπόρος του θεατρικού heavy metal επιστρέφει στην Ελλάδα φέρνοντας το απόκοσμο μουσικό έπος του στη σκηνή του Terra Vibe. Μια εμπειρία που ΔΕΝ θα είναι απλά συναυλία. Θα είναι μια metal τελετή που όμοιά της δεν μπορεί να μας προσφέρει κανένας άλλος! Τόσο ΜΟΝΑΔΙΚΗ η περίπτωσή του. Μην προσπαθήσεις να ξεφύγεις από τον εφιάλτη που θα μας προσφέρει... Έλα να τον ζήσεις! Έλα να τον απολαύσεις! Και να διηγείσαι τη συγκλονιστική heavy metal εμπειρία στις επόμενες γενεές…



Η Ιστορία του Βασιλιά του Τρόμου.

Ο King Diamond έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα στη Δανία στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αρχικά, συμμετείχε σε μικρές τοπικές μπάντες όπως οι Brainstorm και οι Black Rose, όπου άρχισε να διαμορφώνει το χαρακτηριστικό του στιλ με φωνητικά φαλτσέτο και έντονα θεατρική παρουσία έχοντας ως βασικές επιρροές τον David Byron των Uriah Heep και τον Alice Cooper. Η μεγάλη του στιγμή ήρθε το 1981, όταν σχημάτισε τους Mercyful Fate μαζί με τον κιθαρίστα Hank Shermann. Με τους Mercyful Fate, ο King Diamond κυκλοφόρησε δύο δίσκους και έγινε γνωστός για τον συνδυασμό σκοτεινής θεματολογίας, περίπλοκων riffs και επιβλητικών φωνητικών, που επηρέασαν την εξέλιξη του metal σε τεράστιο βαθμό. Το 1985 οι Mercyful Fate διαλύονται και ο King ξεκινά την προσωπική τoυ καριέρα και κυκλοφορώντας δίσκους όπως τα “Fatal Portrait” , “Abigail”, “Them” και “Conspiracy” καταφέρνει να δημιουργήσει μία πολύ χαρακτηριστική καλλιτεχνική οντότητα, θεατρική και τελετουργική. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90 ενεργοποιεί και πάλι τους Mercyful Fate κρατώντας ενεργό και το δικό του σχήμα κυκλοφορώντας συνολικά 9 albums ενώ στα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας θα δημιουργήσει 4 ακόμα δίσκους με το προσωπικό του συγκρότημα από τα οποία το τελευταίο είναι το “Gimme Your Soul… Please” (2007).



Τα τελευταία χρόνια ο King περιοδεύει και με τα δύο του συγκροτήματα γνωρίζοντας μεγαλύτερη επιτυχία από ποτέ έχοντας τη θέση του headliner στα μεγάλα festivals της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής ενώ σύμφωνα με όσα ακούγονται, το νέο του studio album δεν θα αργήσει να κυκλοφορήσει.



