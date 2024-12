Οι W.A.S.P. έρχονται στο Rockwave Festival

Kim Deal - Nobody Loves You More

"I Wanna Be Somebody, Be Somebody Soon..." Αυτή τη φορά, το κάλεσμα αντηχεί πιο δυνατά από ποτέ και όλοι περιμένουμε να ενώσουμε τις φωνές μας σε μία νύχτα που θα γράψει ιστορία. Οι W.A.S.P., οι αρχιερείς της σκοτεινής θεατρικής metal τέχνης, κατεβαίνουν σαν καταιγίδα για να παρασύρουν τους οπαδούς σε μια ωμή, ηλεκτρισμένη και συγκλονιστική εμπειρία, όπου το ένα hit θα διαδέχεται το άλλο με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός setlist που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό οπαδό. Με το "L.O.V.E. Machine” να αντηχεί ως πρόκληση, το "Sleeping in the Fire" να φλέγεται στα χείλη χιλιάδων πιστών, το “Wild Child” να είναι ο αιώνιος ύμνος ελευθερίας, το “The Idol” να σε προκαλεί να κοιτάξεις στον καθρέφτη της ψυχής σου και το “Animal (Fuck Like A Beast)” να ακούγεται ως το πιο επικίνδυνο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, η συναυλία αυτή θα είναι κάτι περισσότερο από μουσική. Θα είναι κραυγή λυτρωτικής ελευθερίας.

Οι ασταμάτητοι ύμνοι, η φωνή-ορόσημο του Blackie Lawless, οι W.A.S.P., το συγκρότημα που έχει προκαλέσει ηθικό πανικό σε κάθε γωνιά του κόσμου, έρχεται στο Terra Vibe και υπόσχεται ένα από τα πιο δυνατά shows των τελευταίων ετών. Από τα αδάμαστα χρόνια της νιότης που οι W.A.S.P. ήταν το συνώνυμο της πρόκλησης, στην εποχή της καλλιτεχνικής ωριμότητας, το συγκρότημα έχει αποδείξει πως μπορεί να κεντρίσει τόσο το βασικό ένστικτο της μάχης για την προσωπική απελευθέρωση όσο και τα πιο υποδόρια συναισθήματα που μόνο η μουσική μπορεί να αγγίξει. Οι W.A.S.P. είναι πολύτιμο στοιχείο στην ιστορία του Heavy Metal, μια βαθιά ανάσα ευδαιμονίας στη ζωή του καθενός από εμάς.



Ιστορία από Rock ‘N’ Roll Πρόκληση, Πριόνια και Αίμα.

Οι W.A.S.P. σχηματίστηκαν το 1982 στο Los Angeles από τον θρυλικό Blackie Lawless (φωνή, κιθάρα, μπάσο), αποτελώντας μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες της heavy metal σκηνής. To συγκρότημα ξεχώρισε κατευθείαν, όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για την προκλητική, θεατρική shock rock αισθητική του, που στις συναυλίες μεταφραζόταν σε αίμα, συσκευές βασανισμού, φωτιές και ακόμα περισσότερο αίμα.

Το 1984 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους, το οποίο περιλάμβανε θρυλικά κομμάτια όπως τα “I Wanna Be Somebody” , “L.O.V.E. Machine” , “Sleeping (In the Fire)” και πολλές ακόμα τραγουδάρες, καθιστώντας τους παγκόσμια δύναμη στο heavy metal. Το σοκ και η θεατρικότητα της μπάντας εξόργισαν συντηρητικούς κύκλους, όπως το κίνημα της PMRC, που προσπάθησε να τους λογοκρίνει και να τους σβήσει από τον χάρτη. Είς μάτην…

Με τα albums “The Last Command” και “Inside the Electric Circus” που ακολούθησαν, το συγκρότημα ισχυροποίησε τη θέση του ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’80, θέλησαν να δείξουν ότι ωρίμασαν καλλιτεχνικά βγάζοντας σπουδαίες δουλειές όπως το "The Headless Children" (1989), όπου ασχολήθηκαν με σοβαρά κοινωνικά θέματα, ενώ το "The Crimson Idol" (1992) αποτέλεσε την πιο φιλόδοξη δουλειά τους, ένα concept album με κεντρικό θέμα την απόρριψη και τη ματαιότητα της επιτυχίας. Δίσκος που δικαίως θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο έργο τους. Το "Still Not Black Enough" (1995) συνεχίζει σε παρόμοιο ύφος και θεωρείται συνέχεια του "The Crimson Idol", όμως αυτή τη φορά βασίζεται στις εσωτερικές σκέψεις του Blackie Lawless και τη δική του συναισθηματική πάλη. Οι ταγμένοι οπαδοί δεν αγνοούν και τη συνέχεια με τα “Kill Fuck Die” (1997) όπου επιστέφει ο Chris Holmes, “Helldorado” (1999), "The Neon God" (2004) ως διπλό concept album, το “Dominator” (2007) “Babylon” (2009) και “Golgotha” (2015).

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δεις τους W.A.S.P. στη φετινή περιοδεία. Είναι όλα τα κλασικά τραγούδια που η διαχρονικότητά τους τα κάνει ανίκητα σε κάθε ηλικία, είναι η εμβληματική μορφή του Blackie, είναι η πολυετής συναυλιακή εμπειρία που μετατρέπει κάθε εμφάνισή τους σε έκρηξη αδρεναλίνης και συναισθημάτων, μα πάνω από όλα είναι η αγάπη σου για το heavy metal! Κάτι που οι W.A.S.P. αντιπροσωπεύουν στην πιο εντυπωσιακή μορφή του. Γίνε μέρος της Ιστορίας!



Music is our business, but we do it for the fun

#ROCKWAVE30

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

Γενική είσοδος: 49.50€

Γενική είσοδος + VIP Parking*: 60€

V.I.P. εισιτήριο: 99€

Με 3 εισιτήρια V.I.P. δικαιούστε ένα Parking voucher*

3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου: 120€

Με 3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου, μπορείτε να προσθέσετε Parking voucher* με 15€

*Για να προσθέσετε το Parking/V.I.P. Parking voucher, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της more.

Ηλεκτρονικά: more.com

3ήμερο εισιτήριο

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα more Spots

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

Metal Era

Εμμανουήλ Μπενάκη 22

Τηλέφωνο: 210 3304133

Monsterville

Αγίας Ειρήνης 13

Τηλέφωνο: 210 3648180

Music Corner

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3304000

Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας 37ο χλμ, ΤΚ 190 11, Μαλακάσα Αττικής