Η Emeli Sandé για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Sani Festival

Η διάσημη τραγουδίστρια, Emeli Sandé που έγινε διεθνώς γνωστή με την ερμηνεία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και πλέον έχει στο ενεργητικό της 11 top hits στην Μεγάλη Βρετανία, θα επισκεφτεί για πρώτη φορά την Ελλάδα, το Σάββατο 3 Αυγούστου, και υπόσχεται να μαγέψει το κοινό του Sani Festival με την ιδιαίτερη φωνή και τις μελωδίες της.



Η Emeli Sandé δηλώνει ενθουσιασμένη που θα εμφανιστεί μαζί με την μπάντα της στο Sani Festival φέτος, υπόσχεται μία βραδιά γεμάτη από soulful vibes και ανυπομονεί να βρεθεί στον Λόφο της Σάνης το βράδυ της 3ης Αυγούστου.

Δείτε ΕΔΩ το μήνυμα της: https://www.youtube.com/shorts/Grcy8FvZRDM



Από την αγροτική περιοχή Aberdeenshire έως την απονομή του τιμητικού τίτλου MBE του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συνεισφορά της στη μουσική, ο δρόμος για την υπέροχη Emeli Sandé ήταν μακρύς αλλά στέφθηκε με την απόλυτη επιτυχία!





Ως παιδί, ανακάλυψε στη μουσική έναν ασφαλή χώρο έκφρασης και ελευθερίας και εμπνεύστηκε από εμβληματικές φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής όπως η Nina Simone. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, συνήθιζε να γράφει στίχους την ώρα των μαθημάτων, ώσπου αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της για μία καριέρα στη μουσική. Το 2012 μάγεψε τα κοινά όλου του κόσμου, με τη συγκλονιστική της ερμηνεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, ενώ ένα χρόνο μετά ακολούθησε το βραβείο Critics' Choice στα BRIT Awards. Το έργο της Emeli Sandé έχουν εκθειάσει κορυφαίοι καλλιτέχνες, όπως η Madonna και η Alicia Keys, ενώ το πρώτο της άλμπουμ «Our Version of Events» με τραγούδια όπως το "Heaven" και το "Next to Me" που βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις των charts για εβδομάδες, το άλμπουμ ξεπέρασε το πρώτο άλμπουμ της A dele,και είναι ένας από τους πιο πετυχημένους εμπορικά δίσκους της δεκαετίας του 2010.

Καθώς θα βρίσκεται σε περιοδεία με το πέμπτο της άλμπουμ, «How Were We To Know», το Σάββατο 3 Αυγούστου, η Emeli Sandé θα επισκεφτεί την Χαλκιδική και τον ειδυλλιακό Λόφο της Σάνης για μία αξέχαστη συναυλία - την πρώτη της καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα -, όπου υπόσχεται να μαγέψει το κοινό με την ιδιαίτερη φωνή και τις μελωδίες της.



Μαζί της θα είναι:

Nicky Brown (Musical Director/keys)

Priscilla Jones-Campbell (backing vocals)

Sonia Konate (guitar)

Digby Lovatt (bass)

Subrina McCalla (backing vocals)

Hannah Montrose (drums)

Website: www.emelisande.com

Η προπώληση για τη συναυλία της Emeli Sandé μόλις συνεχίζεται στο more.com

https://www.more.com/music/festival/sf2024-emeli-sande-1/



Το φετινό Sani Festival διεξάγεται έως και 10 Αυγούστου και περιλαμβάνει - εκτός της Emeli Sandé - κορυφαία ονόματα της pop, soul και ethnic σκηνής: τον ζωντανό θρύλο στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής Tom Jones, τους μοναδικούς Gipsy Kings και τις τσιγάνικες μελωδίες τους, αλλά και μία ιστορική συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια ζωής και δημιουργίας του μεγάλου Μίμη Πλέσσα, με τους Στέφανο Κορκολή, Δημήτρη Μπάση και Σοφία Μανουσάκη.



Το διεθνούς εμβέλειας Sani Festival, που διοργανώνεται - ήδη από το 1992 - κάθε καλοκαίρι στον Λόφο της Σάνης, στο Sani Resort, αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ιδιωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα, ενώ έχει κατακτήσει επί δύο διαδοχικά έτη (2022, 2023) το διεθνές βραβείο "World's Leading Cultural Destination Resort" στον διακεκριμένο θεσμό των World Travel Awards, ως αναγνώριση για τη σημαντική συμβολή του Sani Resort στην ανάδειξη και προώθηση του πολιτισμού. Στην 32χρονη πορεία του, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει κάποιους από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της τζαζ, κλασικής, ροκ, και ποπ διεθνούς σκηνής.

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται!

www.sanifestival.gr

#SaniFestival #StarsOnTheHill #OnlyAtSani





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SANI FESTIVAL

INTERNATIONAL SOUNDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.07

Tom Jones

GREEK VARIATIONS

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.07

Στον Αιώνα του Μίμη Πλέσσα

με τους Στέφανο Κορκολή, Δημήτρη Μπάση, Σοφία Μανουσάκη

INTERNATIONAL SOUNDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.08

Emeli Sandé

SOUNDS OF THE WORLD

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.08

Gipsy Kings

με τον Tonino Baliardo

Όλες οι συναυλίες διεξάγονται στον Λόφο της Σάνης, με Ώρα Έναρξης 21:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SANI FESTIVAL



www.sanifestival.gr

Τ: +30 2314 -400.800 & +30 23740-99.400



Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων του Sani Festival 2024 συνεχίζεται



ONLINE: www.more.com



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

SYMVOLI Conference & Cultural Management

[Βενιζέλου 3, Στοά Λεβή, Τ: +30 2310 433099]

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: σε όλα τα ξενοδοχεία του Sani Resort