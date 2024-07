Οι Current 93 επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 13 ολόκληρα χρόνια

Zoe Efstathiou - Edge of Chaos - Solo Piano

Οι Current 93, με επικεφαλής τον αινιγματικό David Tibet, είναι μια μοναδική οντότητα. Δημιουργούν όμορφες σκοτεινές συνθέσεις γεμάτες μυστικισμό και φαντασία. Γεμάτες Μαγεία. Ποια άλλη λέξη θα μπορούσε να συνοψίσει το παραισθησιακό έργο μιας από τις πιο αξιοσέβαστες φυσιογνωμίες στον κόσμο της τέχνης, όπως αυτή του David Tibet, που έχει εμπνεύσει εκατοντάδες σημαντικούς καλλιτέχνες που αντανακλούν την επιρροή του στη δουλειά τους;

Ο κόσμος των Βρετανών Current 93 είναι ένας πολύχρωμος, χαοτικός, με πολλές παρακάμψεις και γωνίες κόσμος, που όμως δεν είναι τίποτα άλλο από την ειλικρινή προσπάθεια ενός πολυδαίδαλου μυαλού να παράγει ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό έργο. Οι κρυπτικοί, συμβολικοί στίχοι του Tibet ήταν και είναι πάντα εκεί για να λάμπουν και να ξεχωρίζουν. Κάθε νέο άλμπουμ δημιουργεί τον δικό του μοναδικό κόσμο με πιο πρόσφατο το "If a City Is Set Upon a Hill" του 2022.

Καθώς οι παραστάσεις των Current 93 είναι αρκετά σπάνιες, μην χάσετε την ευκαιρία να τους δείτε στην επιστροφή τους στην Αθήνα στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024.

Η προπώληση έχει ξεκινήσει: Current 93 | Εισιτήρια online! | More.com

Οι λόγοι που δεν θες να λείπεις από τη συναυλία των Current 93 στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών είναι πολλοί. Όμως υπάρχουν ακόμα τρεις λόγοι που ίσως δεν γνωρίζεις, και αν δεν έχεις ήδη προνοήσει, θα σε κάνουν να μην καθυστερείς άλλο την αγορά του εισιτηρίου σου:

1 - Η τιμή των εισιτηρίων στο δίκτυο της more.com αυξάνεται τη Δευτέρα 5 Αυγούστου.

2 - Στις λίγες εβδομάδες που έχει ανακοινωθεί η συναυλία έχουν φύγει περίπου τα 3/4 των εισιτηρίων. Με τη συναυλία να είναι ανακοινωμένη για τις 9 Νοεμβρίου, αντιλαμβάνεσαι πως το sold out είναι σχεδόν δεδομένο.

3 - Το επερχόμενο sold out τo έχουν ήδη αντιληφθεί τα διάφορα sites μεταπώλησης εισιτηρίων (στη παρούσα φάση τα εισιτήρια τα πουλάνε μέχρι και προς 168€).

Μην το καθυστερείς άλλο, εξασφάλισε τώρα τη θέση σου σε μια από τις σημαντικότερες συναυλίες της χρονιάς.



Οι Current 93 είναι οι:

David Tibet

Reinier van Houdt

Alasdair Roberts

Andrew Liles

Aloma Ruiz Boada

Michael York

Davide Pepe

Giulio Di Mauro



Το Death Disco παρουσιάζει:

Current 93

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024

Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος Ωδείου Αθηνών

Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα 106 75

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00