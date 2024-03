Ο Martin Garrix headliner του Primer Music Festival 2024 την Κυριακή 8/9

Mudd - In The Garden Of Mindfulness

Τι να πρωτοαναφέρει κανείς για την καριέρα του Martin Garrix. Πρόκειται για τον πρώτο DJ/παραγωγό στην ιστορία της dance μουσικής που κατάφερε να έχει μια τόσο εντυπωσιακή αλλά και πολυδιάστατη καριέρα σε τόσο νεαρή ηλικία. Ο μόλις 27 ετών Ολλανδός έχει πετύχει μέσα σε μόλις 10 χρόνια να είναι #1 στο παγκόσμιο ranking, να έχει εμφανιστεί στα σπουδαιότερα events και φεστιβάλ του πλανήτη, να μετράει μια σειρά από συνεργασίες με ηχηρά ονόματα της μουσικής, να είναι ιδιοκτήτης συγκροτήματος στούντιο ηχογραφήσεων στο ‘Αμστερνταμ ενώ παράλληλα έχει ιδρύσει το δικό του, υπερ-επιτυχημένο label, όντας προσωπικός μέντορας άλλων ανερχόμενων καλλιτεχνών.

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, στο απόγειο της φήμης αλλά και της δημιουργικότητάς του, ο Martin Garrix επιστρέφει στην Αθήνα, την πόλη που έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτόν, εξαιτίας της συμμετοχής του ειδώλου του, έτερου Ολλανδού σούπερσταρ Tiësto, στην Τελετή ‘Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, που τον ενέπνευσε να γίνει και ο ίδιος DJ. "Οι DJs δεν ήταν τόσο σπουδαίοι όσο είναι τώρα, οπότε το να είναι μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων ένας Ολλανδός DJ ήταν μεγάλη υπόθεση. Θυμάμαι τη μουσική, παρήγαγε τόση ενέργεια. Είχα ένα πολύ ωραίο συναίσθημα απ’ όλο αυτό”, θυμάται ο 8χρονος τότε Martin.

Τα highlights ενός σπουδαίου βιογραφικού

Η μουσική | Η καριέρα του ξεκινάει το 2013 με το “Animals”, και ακολουθεί μια σειρά από mega hits: “Proxy”, “Helicopter”, “Wizard”, “Turn Up The Speakers”, “Virus” και “Gold Skies”, μερικά μόνο από αυτά. Το 2015 ξεκινούν και οι συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της pop και dance μουσικής, κάνοντας αρχή με το “Don’t Look Down” μαζί με τον Usher και το “The Only Way Is Up” με τον Tiësto. Η συνέχεια, εντυπωσιακή, αφού μας χάρισε ορισμένα tracks-ύμνους, τόσο κολλητικά στο μυαλό που έγιναν όλα mega hits: (2016) “In The Name Of Love” featuring Bebe Rexha, (2017) “Scared To Be Lonely” featuring Dua Lipa, “There For You” featuring Troye Sivan, (2018) “Ocean” featuring Khalid, (2019) “Summer Days” με τον Macklemore και τον Patrick Stump των Fall Out Boy και φυσικά τη συνεργασία του με τους θρύλους της pop rock, Bono και The Edge των U2, το 2021 με το ”We Are The People”.

Στην κορυφή του κόσμου | Στο Spotify έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια σε ακροατές κάθε μήνα. Έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα events και φεστιβάλ του πλανήτη: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες το 2018, Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella, Lollapalooza, για να αναφέρουμε μόνο μερικά, ενώ το 2020 του ανατέθηκε το επίσημο μουσικό θέμα του UEFA EURO. Εμφανίζεται σε 150 events κατά μέσο όρο κάθε χρόνο, σε όλο τον πλανήτη. Άλλωστε, το 2022 αναδείχθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά #1 της περίφημης HOT 100 λίστας του DJ MAG. Η νίκη του ανακοινώθηκε με ένα set σε livestream κατευθείαν από την κορυφή του θρυλικού Empire State Building στη Νέα Υόρκη, όπου μέχρι τότε είχε επιτραπεί η live εμφάνιση μόνο σε τεράστια ονόματα της μουσικής όπως οι Eminem, Ed Sheeran και Elton John!

Το δισκογραφικό label και τα στούντιο στο Amsterdam | Πριν περίπου 4 χρόνια ίδρυσε τη STMPD RCRDS (Stamped Records), μέσω της οποίας δεν αναδεικνύει απλώς νέα ταλέντα της dance σκηνής σε όλο το φάσμα της (tech, deep house, down-tempo, trap και future bass) αλλά εξερευνά περαιτέρω και τον προσωπικό του ήχο. Παράλληλα, ανακαίνισε και επαναλειτούργησε ένα συγκρότημα στούντιο ηχογραφήσεων στο Amsterdam, απ’ όπου έχουν ήδη περάσει καλλιτέχνες όπως οι Young Thug, Big Sean, One Republic, Yungblud και David Guetta, αλλά και εταιρείες παραγωγής και μεγάλα agencies όπως το Netflix, το ABC και το CBS.

PRIMER MUSIC FESTIVAL 2024

We Dare, We Love, We Rave

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

@ Πλατεία Νερού / Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ χορευτικής μουσικής της Ελλάδας επιστρέφει για 5η χρονιά, με 2 stages, 20 ώρες μουσικής

και 18+ artists!

Δες παρακάτω το official aftermovie της περσινής διοργάνωσης:

Primer Music Festival 2023 | The Aftermovie

Το Primer Music Festival είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στην Ελλάδα. Από το 2018 που ξεκίνησε γράφει ιστορία περιλαμβάνοντας στο line-up του τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα ονόματα της διεθνούς EDM, όπως οι Tiesto, David Guetta, Steve Angello, Lost Frequencies, James Hype, DJ Snake, J Balvin, Tyga, Steve Aoki, Lil Pump, μαζί με άλλους κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας κάθε καλοκαίρι την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία!

Join Primer Nation!

Εξασφάλισε εγκαίρως το εισιτήριό σου για την απόλυτη χορευτική εμπειρία της χρονιάς.

Ενημερώνουμε ότι τα super early bird tickets εξαντλήθηκαν.

Η online προπώληση συνεχίζεται με τη διάθεση των early bird tickets***

Επίσης, στα ακόλουθα σημεία πώλησης:

Και αναλυτικά ΕΔΩ όλα τα φυσικά σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης

του κοινού, του δικτύου more.com

*** ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ***