Οι Bring Me The Horizon στο EJEKT Festival 2024! Tο κορυφαίο Βρετανικό συγκρότημα επιτέλους θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ Ρ5, ως headliner του φετινού EJEKT.



Οι Bring Me The Horizon είναι ένα από τα μεγαλύτερα απώθημένα του εγχώριου κοινού. Μαζί με τους Korn και Spiritbox που έχουν ήδη ανακοινωθεί (22 Ιουλίου) και τους Maneskin (23 Ιουλίου), δημιουργούν ένα ονειρικό line-up του μοντέρνου κιθαριστικού ήχου, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα εντυπωσιακά ονόματα του EJEKT Festival 2024.



Η τρομερή παρέα του Oli Sykes έχει διαγράψει μια μετεωρική πορεία προς την κορυφή: τα τραγούδια τους συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες και δίσκοι τους έχουν γίνει χρυσοί και πλατινένιοι σε Αγγλία και ΗΠΑ. Οι περιοδείες τους ξεπουλάνε αρένες σε όλο τον πλανήτη και το όνομα τους φιγουράρει ως headliner στα μεγαλύτερα φεστιβάλ. Έχουν κερδίσει 7 βραβεία Kerrang, ενώ έχουν 2 υποψηφιότητες για βραβεία Grammy, 5 για NME Awards και πολλές ακόμα.



Οι βάσεις της επιτυχίας τους: η έξοχη τραγουδοποιϊα τους και η διαρκής διάθεση για πειραματισμό. Τραγούδια όπως τα “Can You Feel My Heart”, “Sleepwalking”, “Go to Hell, for Heaven's Sake”, “True Friends”, “Throne”, “Shadow Moses”, “Drown”, “Happy Song” είναι πλέον modern classics του “σκληρού“ ήχου, καλύπτωντας ένα ευρύτατο φάσμα από το alternative metal ως το electronic rock. Συνεχώς προχωρούν τον ήχο τους, ενώ δεν φοβούνται να συνεργαστούν με κανέναν, από τον Tom Morello και τις Babymetal ως τον Ed Sheeran και την Grimes, αλλά και τον Machine Gun Kelly, τον Yungblud και τον Lil Uzi Vert.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 08 Μαρτίου στις 12,00 το μεσημέρι.



Πλέον κυκλοφορούν και διήμερα εισιτήρια για το EJEKT Festival 2024. Τα διήμερα εισιτήρια αφορούν μόνο τις ημέρες των Korn (22.07) και Bring Me The Horizon (24.07). Οι κάτοχοι εισιτηρίων για την ημέρα των Korn μπορούν να τα μετατρέψουν σε διήμερα (ημέρα Korn + ημέρα BMTH) με την ακόλουθη διαδικασία: θα πρέπει να στείλουν email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τίτλο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - EJEKT FESTIVAL 2024" επισυνάπτοντας το εισιτήριο τους.

Σύντομα θα ανακοινωθούν πολλά ακόμα ονόματα και πληροφορίες για το EJEKT Festival 2024.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Εισιτήρια για ημέρα ΒΜΤΗ

Arena: 55 ευρώ (early bird), 60 ευρώ (Phase A), 65 ευρώ

VIP: 140 ευρώ (early bird), 160 ευρώ (Phase A)



Διήμερα εισιτήρια (ημέρα Κorn + ημέρα BMTH)

Arena: 105 ευρώ (early bird)

VIP: 270 ευρώ (early bird)

Τα εισιτήρια VIP αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με ξεχωριστή είσοδο, bar και τουαλλέτες.



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο της More.



Οι πωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.



Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Εισιτήρια για παιδιά

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.



Πληροφορίες: www.ejekt.gr