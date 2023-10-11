Οι Black Country, New Road για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, το Floyd, το νέο μεγάλο venue της πόλης, υποδέχεται τους μαγικούς Black Country, New Road, την πιο πολυσυζητημένη νέα μπάντα των τελευταίων χρόνων!

Η εξαμελής παρέα από το Λονδίνο έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, για να αποδείξει επί σκηνής γιατί κατόρθωσε, μέσα σε λίγο καιρό, να κατακτήσει την καρδιά και το νου κάθε μουσικόφιλου, κερδίζοντας τον χαρακτηρισμό της "καλύτερης indie band που ακούσαμε ποτέ."

Η προπώληση ξεκινά άμεσα, προς 27 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

• Online www.more.com / www.floyd.gr

• Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός.

Τηλ: 210 3450817

Οι Black Country, New Road τάραξαν τα, συχνά λιμνάζοντα, νερά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν σε αυτήν. Ο ήχος τους είναι αδύνατο να περιγραφεί. Όλα τα μέλη της μπάντας, λίγο πάνω από τα 20 τους χρόνια, συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός μοναδικού μίγματος που "ακροβατεί" ανάμεσα σε post-rock ήχους, πολύπλοκες ενορχηστρώσεις, πιανιστικές ενδοσκοπήσεις, την jazz, την chamber pop. Aπό τον μινιμαλισμό έως τα ευφορικά ξεσπάσματα, πολλές φορές μέσα στο ίδιο τραγούδι.

Το ντεμπούτο τους, "For the First Time", τον Φεβρουάριο του 2021, κυριολεκτικά αγνόησε κάθε φόρμα, ενώνοντας είδη και κάνοντας τους πάντες να τους συγκρίνουν με τους... πάντες. Από Slint, Arcade Fire και Talking Heads σε Ornette Coleman έως και Klezmer, την παραδοσιακή εβραϊκή μουσική!

Έναν χρόνο μετά, ξανά τον Φεβρουάριο, ο δεύτερος δίσκος τους, "Αnts from Up There", έγινε και πάλι δεκτός με διθυράμβους! Η απόφαση του τραγουδιστή τους Isaac Wood να αποσυρθεί, αμέσως μετά, για προσωπικούς λόγους φάνηκε αρχικά να σοκάρει την οικογένειά των BC,NR. Ωστόσο, δεν ήταν παρά η αφορμή για μια αναπάντεχη κάθαρση που μόνο η μουσική τους θα μπορούσε να τους προσφέρει.

Το "Live at Bush Hall" (ναι, ξανά τον Φεβρουάριο του 2023) είναι μια συγκλονιστική κατάθεση μιας μπάντας έξι φίλων, που στήριξαν τον έβδομο στην απόφασή του, ένα έπος συναισθημάτων με τους Tyler Hyde, Lewis Evans και Mary Kershaw να αναλαμβάνουν, πλέον, τα φωνητικά.

Ηχογραφημένο ζωντανά, αλλά στην ουσία τρίτος επίσημος δίσκος τους, καθώς περιέχει αποκλειστικά νέες συνθέσεις και τραγούδια που δεν συμπεριλήφθηκαν στους δύο πρώτους, είναι πιθανότατα η κορυφαία στιγμή τους. Ένα πραγματικό επίτευγμα μέχρι, βέβαια, το επόμενο.

To Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, είναι η ημερομηνία που οφείλει να σημειώσει κάθε συνειδητοποιημένος μουσικόφιλος, καθώς είναι λίγες οι φορές που έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία τόσο σημαντική μπάντα τη στιγμή που πρέπει!

