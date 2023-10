To Gimme Shelter Film Festival σηκώνει αυλαία τη Δευτέρα, με τον θρυλικό Steve Wynn σε ένα ξεχωριστό acoustic show και μια μαγική πρεμιέρα για τους τεράστιους The Dream Syndicate!

WARM UP PARTY – 15.10 @ TIKI BAR

Το GSFF Special Opening Night ξεκινάει από την Κυριακή 15 Οκτωβρίου με το πρώτο φετινό GSFF Warm up Party στο Tiki Bar Athens! Από τις 21.00, όλοι οι συντελεστές και φυσικά οι επίσημοι προσκεκλημένοι μας, Steve Wynn και Emiel Spoelder, θα είναι εκεί για μια βραδιά με μουσικές, δώρα, προσκλήσεις και αναμνηστικά hard copies για την πρεμιέρα της Δευτέρας.

GSFF Special Opening Night – 16.10 @ GAGARIN 205

Τη Δευτέρα οι πόρτες του Gagarin ανοίγουν στις 20.00. Στις 21.00 ακριβώς θα ξεκινήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ "The Dream Syndicate: How Did We Find Ourselves Here?".

Αμέσως μετά, ο Steve Wynn και ο σκηνοθέτης Emiel Spoelder συζητούν με την δημοσιογράφο Έφη Παπαζαχαρίου.

Τη βραδιά θα κλείσει ιδανικά ο Steve Wynn με ένα Special Acoustic Show!

Η online προπώληση συνεχίζεται στα www.123tickets.gr & www.GSFFathens.com.

Αναμνηστικά Hard Copies:

Hard Rock Cafe Athens (Αδριανού 52, Μοναστηράκι)

Tiki Bar Athens (Φαλήρου 15, Κουκάκι - μόνο για το Opening Night )

) Και στο ταμείο του Gagarin τη Δευτέρα από τις 8μμ.

Tιμή εισιτηρίου: 20 Ευρώ (προπώληση & ταμείο).

𝗚𝗦𝗙𝗙 Special Opening Night

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου @ Gagarin 205 Live Music Space

21:00 THE DREAM SYNDICATE: ΗOW DID WE FIND OURSELVES HERE? (107')

Πρώτη Πανελλήνια Προβολή

22:50 Q&A με τους Steve Wynn & Emiel Spoelder

Συντονίζει η δημοσιογράφος Έφη Παπαζαχαρίου

23:15 Steve Wynn Special Acoustic Show