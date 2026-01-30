Πληροφορίες

Οι The Bonnie Nettles επιστρέφουν με νέο single και live στην Αθήνα πριν την ευρωπαϊκή περιοδεία

Οι The Bonnie Nettles ανεβαίνουν στη σκηνή του Ilion Plus την Παρασκευή 13 Μαρτίου, λίγο πριν ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία.

The Bonnie Nettles
Avopolis Team

Οι The Bonnie Nettles κυκλοφορούν το νέο τους single και ανακοινώνουν το live τους στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Ilion Plus, λίγο πριν ξεκινήσουν την ευρωπαική τους περιοδεία

Το νέο τους single "drift like home"  είναι ένα ψυχεδελικό rock κομμάτι με σκοτεινή ατμόσφαιρα και έντονο groove.Το τραγούδι γράφτηκε σε μια περίοδο όπου το μυαλό μας ήταν ήδη στον δρόμο και αποτελεί την ιδανική αφετηρία για το επόμενο μας βήμα.»

Οι The Bonnie Nettles ξεκινούν την ευρωπαική τους περιοδεία σε 18 πόλεις μέσα στο Φεβρουάριο που θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία τους στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Ilion Plus. Special Guests: Bhukhurah και Bipolia

Η μπάντα φέρνει στη σκηνή όλη την ένταση, την εμπειρία και την ενέργεια που χτίστηκε στον δρόμο, παρουσιάζοντας νέο υλικό αλλά και αγαπημένα κομμάτια που έχουν καθιερώσει τον χαρακτηριστικό τους ψυχεδελικό ήχο.  Ένα live γεμάτο ηλεκτρισμό, ατμόσφαιρα και τον αυθορμητισμό που κάνει κάθε εμφάνισή τους μοναδική.

Info: 

Παρασκευή 13 Μαρτίου 

Ilion Plus 

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34, Αθήνα

Doors open: 20:45

Show starts: 21:30

Εισιτήρια: 

Early birds: 10€

PreSale Phase A: 12€

PreSale Phase B, On spot: 15€

Link Προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/the-bonnie-nettles-live-at-ilion-plus-eu-tour-26

FB Event: https://fb.me/e/iYfbsYqgK

The Bonnie Nettles

Facebook | Instagram  | Spotify | Bandcamp | Linktree 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Brian May

Ο Brian May λέει «όχι» στις ΗΠΑ: «Η Αμερική είναι επικίνδυνη αυτή τη στιγμή»

Ο Brian May αποκλείει την επιστροφή των Queen στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος το τεταμένο...
Hayley Williams

Η Hayley Williams λανσάρει τους Power Snatch και ανοίγει νέο κεφάλαιο εκτός Paramore

Η Hayley Williams παρουσιάζει το νέο της project Power Snatch, αποκαλύπτοντας νέα τραγούδια και...
The Bonnie Nettles

Οι The Bonnie Nettles επιστρέφουν με νέο single και live στην Αθήνα πριν την ευρωπαϊκή περιοδεία

Οι The Bonnie Nettles ανεβαίνουν στη σκηνή του Ilion Plus την Παρασκευή 13 Μαρτίου, λίγο πριν...

Featured

Anser

Anser – Ανάδυση

Η αφιλτράριστη εξομολόγηση του Anser.
Βοήθεια! Sam Raimi

Βοήθεια!: Ο Sam Raimi ρίχνει το corporate ego σε ερημονήσι και του βάζει φωτιά

Η νέα ταινία του Sam Raimi συνδυάζει μαύρη κωμωδία, survival και σαρκασμό εξουσίας, με το...
Backengrillen

Backengrillen – Backengrillen

Το ντεμπούτο των Backengrillen διαλύει τα όρια του death-doom, μπλέκοντας θόρυβο, σαξόφωνο και...

Best of Network