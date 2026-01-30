Οι The Bonnie Nettles επιστρέφουν με νέο single και live στην Αθήνα πριν την ευρωπαϊκή περιοδεία

Οι The Bonnie Nettles κυκλοφορούν το νέο τους single και ανακοινώνουν το live τους στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Ilion Plus, λίγο πριν ξεκινήσουν την ευρωπαική τους περιοδεία.

Το νέο τους single "drift like home" είναι ένα ψυχεδελικό rock κομμάτι με σκοτεινή ατμόσφαιρα και έντονο groove.Το τραγούδι γράφτηκε σε μια περίοδο όπου το μυαλό μας ήταν ήδη στον δρόμο και αποτελεί την ιδανική αφετηρία για το επόμενο μας βήμα.»

Οι The Bonnie Nettles ξεκινούν την ευρωπαική τους περιοδεία σε 18 πόλεις μέσα στο Φεβρουάριο που θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία τους στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Ilion Plus. Special Guests: Bhukhurah και Bipolia.

Η μπάντα φέρνει στη σκηνή όλη την ένταση, την εμπειρία και την ενέργεια που χτίστηκε στον δρόμο, παρουσιάζοντας νέο υλικό αλλά και αγαπημένα κομμάτια που έχουν καθιερώσει τον χαρακτηριστικό τους ψυχεδελικό ήχο. Ένα live γεμάτο ηλεκτρισμό, ατμόσφαιρα και τον αυθορμητισμό που κάνει κάθε εμφάνισή τους μοναδική.

Info:

Παρασκευή 13 Μαρτίου

Ilion Plus

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34, Αθήνα

Doors open: 20:45

Show starts: 21:30

Εισιτήρια:

Early birds: 10€

PreSale Phase A: 12€

PreSale Phase B, On spot: 15€

Link Προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/the-bonnie-nettles-live-at-ilion-plus-eu-tour-26

FB Event: https://fb.me/e/iYfbsYqgK

The Bonnie Nettles

Facebook | Instagram | Spotify | Bandcamp | Linktree