Νέο album "KINI YI" από τον TSO

Προσευχή. Γλυκόπικρη εξομολόγηση. Ένα σεναριακό δείγμα από τις πιο σκοτεινές γωνίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Η KINI YI, το πρώτο LP του TSO, είναι πολλά περισσότερα από μία απλή μουσική κυκλοφορία. Η διττή έννοια του τίτλου ήδη μας προετοιμάζει για έναν χώρο όπου όλοι έχουμε πρόσβαση και τον μοιραζόμαστε. Κυνηγοί και κυνηγημένοι είμαστε ίσοι και εδώ θα αντιμετωπίσουμε τους δαίμονές μας. Ο TSO καταφέρνει να ξαναγεννήσει τον εαυτό του μέσα από αυτό το μουσικό project, αλλά ταυτόχρονα γεννά και κάτι προσωπικό για όλους μας.

Ο TSO επιστρατεύει κάθε καλλιτεχνικό ερέθισμά του για να μας εξιστορήσει τη ζωή του. Θέλει να “δούμε” τη μουσική του για αυτό που πραγματικά είναι και να διαβάσουμε πίσω από τους στίχους. Το intro στην ιστορία αυτή ("KINI YI", "TINEDO", "XENITIA") είναι αρκετά σκοτεινό, με τον πεσιμισμό να κυριαρχεί. Νιώθει ξένος εντός και εκτός Ελλάδας ακόμη και μέσα στο ίδιο του το σώμα. Βρίσκει όμως τον εαυτό του. Δεν τον νοιάζει που βρίσκεται, αλλά απλά ό,τι βρίσκεται κάπου και το γιορτάζει ( ZOMETSO και KITANAMI). Όσο όμως και αν κυριαρχεί στον μικρόκοσμό του, η εξωτερική κατάσταση δεν μπορεί να μην τον επηρεάσει. Ο πόλεμος γύρω του είναι και δικός του, τον καταβάλει και τον ωθεί να βρει καταφύγιο σε πιο αθώες σκέψεις και εποχές ("BOOM", "IPNOS", "THA XIMEROSI"). Ξέρει όμως πως ό,τι και να γίνει, θα έρθουν καλύτερες μέρες, πιο φωτεινές ("ANASTASI").

Από τον πεσιμισμό στην αισιοδοξία, από τις εκκλησιαστικές και αιθέριες φωνές στον aggressive dance ρυθμό, αυτό το οπτικοακουστικό ημερολόγιο είναι μία κατάθεση ψυχής. Στο μεγαλύτερο μέρος του ο δίσκος σηματοδοτεί μία επιστροφή του TSO στις ρίζες του και στους πρώτους μουσικούς πειραματισμούς του: Εκκλησιαστικές μελωδίες συνδυασμένες με πειραματική ηλεκτρονική παραγωγή και έντονο autotune. Το music video για το "TINEDO", σε σκηνοθεσία των Λήδα Βαρτζιώτη και Δημήτρη Τσακαλέα, εναρμονίζεται πλήρως με το vibe και την γενικότερη κατεύθυνση του LP. Ο TSO γίνεται από μόνος του φως και οδηγός και ο τρόπος να βρει τον εαυτό του σε ένα σκοτεινό, άχρονο και out-of-this-world σκηνικό.

Ο TSO είναι ένας πολύπλευρος non-conforming pop καλλιτέχνης που δραστηριοποιείται κάτω από την KIKI MUSIC. Έχει μία ιδιαίτερη ικανότητα στο να ενώνει αντικρουόμενα πράγματα, αντιλήψεις και genres. To βαθύ και ποιητικό με το κωμικό. Ακόμη και το underground club με το εκκλησιαστικό. Δεν βρέθηκε ακόμα η «ταμπέλα» που θα τον χαρακτηρίσει και αυτό τον κάνει μοναδικό. Ο TSO έχει αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στην queer και την underground σκηνή της Αθήνας, ενώ ανήκει στη «φουρνιά» των καλλιτεχνών που καταρρίπτουν τα όρια μεταξύ alternative και commercial.

Ο TSO είχε ως songwriter (Αναστάσιος Τσόρδας) ενεργό ρόλο σε πολλές επιτυχίες άλλων pop καλλιτεχνών όπως η Tamta (“IDENTITY CRISIS” , “THE VILLAIN, THE HEROINE”), η Marina Satti (“POP”, “POP TOO”) και η Yianna Terzi (“SIMADIA”). Το πρώτο του LP “ΚΙΝΙ ΥΙ” είναι μία κυκλοφορία που σηματοδοτεί την επιστροφή του TSO στις ρίζες του και στους πρώτους μουσικούς πειραματισμούς του: Εκκλησιαστικές μελωδίες συνδυασμένες με πειραματική ηλεκτρονική παραγωγή και έντονο autotune. Από τα ξεσηκωτικό “ZOMETSO” και “KITANAMI”, μέχρι το acoustic “IPNOS ft Marina Satti” ο TSO γράφει για μία γενιά που ζει αναπολογητικά και αγκαλιάζει κάθε ψυχή του πολυτάραχου ψυχισμού της.

