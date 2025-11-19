Sigmataf – "Μεγάλες Αλήθειες": Η νυχτερινή Αθήνα σε ρυθμό spoken word

Ένα χρόνο μετά τη Μετακανονικότητα, ο Sigmataf επιστρέφει με νέο υλικό και παρουσιάζει το video single "Μεγάλες Αλήθειες", την αρχή μιας σειράς ανεξάρτητων κυκλοφοριών που θα ξεδιπλωθούν μέσα στους επόμενους μήνες, συνοδευόμενες από DIY videos που υπογράφει ο ίδιος. Τα clips θα δημοσιεύονται σε YouTube και TikTok, φτιαγμένα με την ωμή, επιτόπια ενέργεια που χαρακτηρίζει το σύμπαν του.

Στο video, η νυχτερινή Αθήνα τρέχει μαζί με τον φακό: εικόνες, σκιές, δρόμοι, μικρές συναντήσεις και θραύσματα στιγμών, όλα με την ταχύτητα ενός scroll που δεν σταματά. Η πόλη καταγράφεται σαν εσωτερικός μονόλογος που δεν προλαβαίνει να ησυχάσει.

Οι "Μεγάλες Αλήθειες" συνεχίζουν την αισθητική του Sigmataf στο spoken word με ελληνόφωνο στίχο, αυτή τη φορά σε έναν ήχο που γνέφει διακριτικά στα 90s: hip hop αναπνοές, synths, indie κιθάρες και electro υφές συνθέτουν ένα μονοπάτι που δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανένα είδος.

Το μοντάζ, οι στίχοι, η ερμηνεία και η ενορχήστρωση φέρουν την υπογραφή του Sigmataf, ενώ η μουσική παραγωγή οικοδομήθηκε από τον ανερχόμενο Rateone. Στις κιθάρες συναντάμε τον σταθερό συνεργάτη Resonoot, και οι μίξεις–master πραγματοποιήθηκαν από τον Πάνο Τσεκούρα στα Top Floor Studios τον Αύγουστο του 2025.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά, και όπως φαίνεται, ο Sigmataf το γράφει τρέχοντας στους δρόμους μιας πόλης που ακόμη προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε.