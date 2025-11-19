Πληροφορίες

Sigmataf – "Μεγάλες Αλήθειες": Η νυχτερινή Αθήνα σε ρυθμό spoken word

Ένα DIY κινηματογραφημένο νυχτερινό τρέξιμο στην Αθήνα, όπου οι εικόνες περνούν τόσο γρήγορα όσο και το scroll στα social.

Sigmataf
Avopolis Team

Ένα χρόνο μετά τη Μετακανονικότητα, ο Sigmataf επιστρέφει με νέο υλικό και παρουσιάζει το video single "Μεγάλες Αλήθειες", την αρχή μιας σειράς ανεξάρτητων κυκλοφοριών που θα ξεδιπλωθούν μέσα στους επόμενους μήνες, συνοδευόμενες από DIY videos που υπογράφει ο ίδιος. Τα clips θα δημοσιεύονται σε YouTube και TikTok, φτιαγμένα με την ωμή, επιτόπια ενέργεια που χαρακτηρίζει το σύμπαν του.

Στο video, η νυχτερινή Αθήνα τρέχει μαζί με τον φακό: εικόνες, σκιές, δρόμοι, μικρές συναντήσεις και θραύσματα στιγμών, όλα με την ταχύτητα ενός scroll που δεν σταματά. Η πόλη καταγράφεται σαν εσωτερικός μονόλογος που δεν προλαβαίνει να ησυχάσει.

Οι "Μεγάλες Αλήθειες" συνεχίζουν την αισθητική του Sigmataf στο spoken word με ελληνόφωνο στίχο, αυτή τη φορά σε έναν ήχο που γνέφει διακριτικά στα 90s: hip hop αναπνοές, synths, indie κιθάρες και electro υφές συνθέτουν ένα μονοπάτι που δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανένα είδος.

Το μοντάζ, οι στίχοι, η ερμηνεία και η ενορχήστρωση φέρουν την υπογραφή του Sigmataf, ενώ η μουσική παραγωγή οικοδομήθηκε από τον ανερχόμενο Rateone. Στις κιθάρες συναντάμε τον σταθερό συνεργάτη Resonoot, και οι μίξεις–master πραγματοποιήθηκαν από τον Πάνο Τσεκούρα στα Top Floor Studios τον Αύγουστο του 2025.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά, και όπως φαίνεται, ο Sigmataf το γράφει τρέχοντας στους δρόμους μιας πόλης που ακόμη προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Pink Floyd

Νέο 25λεπτο βίντεο για το "Shine On You Crazy Diamond" των Pink Floyd

Οι Pink Floyd μοιράστηκαν ένα ολοκαίνουργιο βίντεο για το επικό "Shine On You Crazy Diamond", σε μια...
Indiewave Nights

Indiewave Nights: Δύο νύχτες γεμάτες indie και alternative ήχους στο Ρομάντσο

Το Indiewave μάς προσκαλεί σε δύο νύχτες γεμάτες indie και alternative ήχους με ανερχόμενα ονόματα της εγχώριας...
Αργύρης Ζήλος

Ο Αργύρης Ζήλος δεν είναι πια εδώ, αλλά η σοφία του θα είναι πάντα μαζί μας

Ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικοκριτικούς της Ελλάδας έφυγε, αφήνοντας πίσω του κείμενα αλλά και...

Featured

Home Front

Home Front – Watch It Die

Ένα electro-punk ξέσπασμα από τον Καναδά που θυμίζει πως το μέλλον μπορεί να είναι σκοτεινό, αλλά...
Wrathblade

Wrathblade: «Τι κακό έχει η νοσταλγία;»

Στην ελληνική epic-metal σκηνή, οι Wrathblade παραμένουν από τους ελάχιστους που δεν λύγισαν ποτέ. Με νέο...

The Mountain Goats – Through This Fire Across from Peter Balkan

Ακόμη κι αν δεν έχετε σκοπό να μπείτε στο καράβι των Mountain Goats, αν τελικά βρεθείτε μαζί τους...

Best of Network