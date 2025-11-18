Οι Jacks Full επιστρέφουν με το καταιγιστικό άλμπουμ "Loud Minority"

Έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του "Whatever" (self released, 2019) και έχοντας στο πλευρό τους την ανεξάρτητη δισκογραφική Ouga Booga and the Mighty Oug, οι Jacks Full επιστρέφουν με το χαρακτηριστικό heavy / blues rock ύφος τους που είναι “έξτρα” σε όλα του. Πιο blues-y, ακόμα περισσότερο heavy χωρίς να χάνει σπιθαμή groove και πιασάρικων θεμάτων, τεχνικό και μοντέρνο, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί και δοξάζει τις μπαρουτοκαπνισμένες ρίζες του.

Το σχήμα πήρε μορφή το 2014 στην Αθήνα, από τους Νίκο Σπάθα (κιθάρα/φωνή), Μιχάλη Απαρτόγλου (μπάσο/φωνή) και Άγγελο Τάνη (τύμπανα). Ο ήχος που διαμόρφωσαν αποπνέει αυθεντικότητα, εκρηκτική μα και vintage αισθητική, ενώ συνδυάζει το hard rock των 70s με το αμερικάνικο heavy rock των 00s, χαρίζοντας κιθαριστικά riffs που θα μπορούσαν κάλλιστα να αντηχούν σε οποιοδήποτε Καλιφορνέζικο live stage. Το ντεμπούτο τους, "Jacks Full" (self released, 2015), αγαπήθηκε από το κοινό και σάρωσε τις κριτικές και αναδείχθηκε «Άλμπουμ του Μήνα» από το Metal Hammer Greece. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τους, έχουν ανέβει στις σκηνές μερικών από τους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της χώρας, έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες live εμφανίσεις και περιοδείες σε Ευρώπη και Βαλκάνια, ενώ συμμετείχαν σε φεστιβάλ όπως τα Mammothfest, Krokos Open Air Festival, Station Street Festival, Rockwave Festival και άλλα, μοιραζόμενοι τη σκηνή με θρυλικά ονόματα όπως οι Judas Priest, Saxon, Accept και Planet of Zeus.

Αρχές Οκτωβρίου μοιράστηκαν το πρώτο single και music video του "Loud Minority", "Black Sheep", με τον Γεράσιμο Κολαΐτη στην σκηνοθεσία και το edit. Πρόκειται για εναν πραγματικά άξιο προπομπό, μια τέλεια εισαγωγή για ό,τι επρόκειτο να ακολουθήσει σχεδόν ένα μήνα μετά. Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, μοιράζονται με τον κόσμο τη νέα τους δουλειά στην ολότητά της, έναν δίσκο εννέα κομματιών με την δική τους χαρακτηριστική υπογραφή. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Eightyard Studios, σε παραγωγή του Χρήστου Βλάχου, με mastering engineer τον Steve Lado, ενώ το artwork ανήκει στον Jnk2007.

Loud Minority by Jacks Full

INΦΟ:

Loud Minority, 180g Black Vinyl από την Ouga Booga and the Mighty Oug pre order: ougabooga.com/collections/shop/products/jacks-full-loud-minority-lp

Loud Minority, Streaming Platforms: orcd.co/loud_minority