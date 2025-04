Ακούστε το νέο single των The Overjoyed "Can't Write Music"

Πριν λίγες εβδομάδες, κυκλοφόρησε το καινούριο single των The Overjoyed με τίτλο CAN'T WRITE MUSIC. Είναι το πρώτο κομμάτι της punk rock powerpop μπάντας μετά από την κυκλοφορία του άλμπουμ τους, Pressurepop τον Σεπτέμβρη του 2023.

Οι επαναλαμβανόμενοι στίχοι, ο γρήγορος ρυθμός και η ενέργεια του κομματιού σε συνδυασμό με το artwork και το video clip όπου κυριαρχούν το κόκκινο χρώμα, οι μουτζούρες και τα "άτσαλα" τοποθετημένα γράμματα, κινούνται γύρω από το ίδιο ερώτημα: τι γίνεται όταν δεν μπορείς να κάνεις πια αυτό που κάποτε ήξερες καλά;

Το CAN'T WRITE MUSIC πηγάζει από την πίεση και την αβεβαιότητα ενός δημιουργικού αδιεξόδου που κανείς δεν ξέρει πότε και αν θα τελειώσει.

Η ηχογράφηση έγινε στο Buduzi Studios Athens

Μίξη: Μάριος Αδαμόπουλος

Παραγωγή: The Overjoyed

Mastering: Christian Wright στο Abbey Road Studios

Μουσική: The Overjoyed

Στίχοι: Leo

Μαζί με το κομμάτι κυκλοφόρησε και το video clip, σε σκηνοθεσια του Theodore Selekos και με Διευθυντή Φωτογραφίας τον Tasos Chatzis. Το βίντεο γυρίστηκε με film 16mm.

Bio

Οι The Overjoyed είναι μια αθηναϊκή πανκ ροκ μπάντα. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP “32” το 2011. Το πρώτο τους άλμπουμ “Boomdoggle” (2016) κυκλοφόρησε μέσω της Cannonball Music. Τρία χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησαν το πιο γνωστό τους άλμπουμ, “Aced Out" μέσω της Nasty Cut και της Keep It A Secret Records. Το τελευταίο τους άλμπουμ "Pressurepop" κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023 μέσω της Ouga Booga And The Mighty Oug και Nasty Cut Records. Συνολικά, το συγκρότημα έχει επιβιώσει με επιτυχία από 3 περιοδείες στην Ελλάδα, 3 στην Ευρώπη, 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 στην Ιαπωνία το 2017 και 2019 με τους Red City Radio, 2 στην Ισπανία και την Πορτογαλία και 2 στην Τουρκία. Έχουν λάβει μέρος σε αρκετές συναυλίες και φεστιβάλ όπως στο Release Athens ως opening act των The Offspring (2024), με τους Bad Nerves (2024), στο New Long Fest, στο Ziria Music Festival, στο KNRD Fest 2017 (Γερμανία), στο Mira Fest (Πορτογαλία), στο Vive Le Punk Rock Festival (Αθήνα) και στο Up Festival (Αμοργός).

Αυτήν τη στιγμή δουλεύουν πάνω σε καινούργιο υλικό για τον επερχόμενο δίσκο τους ενώ προετοιμάζονται και για το Ejekt Festival 2025 όπου θα παίξουν μαζί με τους Green Day.